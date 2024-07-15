《寶可夢Sleep》聯名家居服飾　可愛伊布、皮卡丘造型安穩入睡

記者楊智仁／綜合報導

自 2023 年 7 月下旬在 iOS/Android 上線的《Pokémon Sleep》近期迎來 1 周年活動，先前官方再度與日本服飾品牌 GELATO PIQUE 展開合作推出一系列居家睡衣，結合寶可夢可愛形象，讓大家晚上能夠好好入睡。

▼Pokémon Sleep X GELATO PIQUE。（圖／翻攝自寶可夢）

寶可夢公司睡眠手遊《Pokémon Sleep》自去年上線後再度吸引寶可夢蒐集熱潮，不僅「玩到睡著」更能同步監測自己睡眠狀況，遊戲當中所出現寶可夢們也會以不同睡姿登場，簡單步驟讓人更加期待早上起床時刻。過去「Pokémon Sleep X GELATO PIQUE」就曾推出卡比獸、皮卡丘、胖丁睡衣，時隔一年再度為大家帶來更多不同版本。

這次的款式為呆呆獸、百變怪、伊布睡衣套組，頭套上可愛耳朵還有顏色還原寶可夢外型，同時還有印上寶可夢圖案的夏日涼感短 T，不論是皮卡丘、卡比獸、小火龍、呆呆獸、伊布各種造型應有盡有，同時收錄女款、男款、孩童款讓全家大小在家期間都能化身為寶可夢，另外還有髮帶、拖鞋、迷你包、娃娃等周邊，更多詳細資訊可以到官網查詢。