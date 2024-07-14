電影《驀然回首》大好評！藤本樹落淚：感謝如此真誠對待我的作品

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神作《驀然回首》大好評！藤本樹落淚：感謝如此真誠對待我的作品

記者楊智仁／綜合報導

《鏈鋸人》作者藤本樹所著短篇漫畫《驀然回首》是 2021 年 7 月在集英社的漫畫平台「少年Jump+」上發表單篇作品。改編為電影後今年 6 月底於日本上映廣受好評，短時間飆破 6 億日圓榮獲雙周票房冠軍，伴隨著口碑，近期官方也宣布將在日本加開場次。

▼《驀然回首》好評不斷。（圖／@lookback_anime） ▲▼驀然回首。（圖／@lookback_anime）

《驀然回首》先前在北美最大動畫展覽會「Anime Expo」首映後全場觀眾起立鼓掌，並感動落淚，目前上映至今網路好評不斷，作者藤本樹更表示，「世界上有著『為角色注入生命』的說法，電影中透過鏡頭，我彷彿看到藤野與京本所生活的世界，畫面呈現、聲優演技都是如此自然且出色，自己作品被如此真誠對待，或許這輩子再也不會有了吧，想到這裡讓我不禁流下眼淚。這 58 分鐘的時間有無數驚喜與發現，我無法一一細數稱讚，不過正是因為有這麼多人參與，才能完成這部精采的作品，再次感謝大家。」

▲▼驀然回首。（圖／@lookback_anime）

《驀然回首》原作剛刊登就引起非常大的迴響，首日瀏覽量便超過 250 萬次刷新《少年Jump+》紀錄，作品還獲得「這本漫畫真厲害！2022」男性讀者票選冠軍。其改編電影於 6 月 28 日在日本上映 10 天觀影人數已達 36 萬，票房突破 6 億日圓；周末 3 天更有 12 萬 9900 人進場，票房 2.2 億日圓榮登票房冠軍，台灣部分預計將於 8 月 1 日上映。

關鍵字：驀然回首藤本樹

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