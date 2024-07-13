《出租女友》動畫確定製作第四季！首款PS4／Switch遊戲公開

記者楊智仁／綜合報導

由宮島禮吏所繪作品《出租女友》靠著精美畫風、可愛的角色們獲得許多粉絲，動畫第三季則是在去年夏天推出。隨著原作漫畫迎來連載七周年，先前官方進一步公告《出租女友》動畫第四季確定製作，還要推出首款家用主機遊戲《出租女友 ～水平線與泳裝女友～》（彼女、お借りします ～水平線と水着の彼女～）。

《出租女友》動畫於 2020 年播出後人氣暴漲，隨後帶動漫畫突破 1000 萬冊銷量。故事講述男主角「和也」因為分手便自暴自棄使用「出租女友」服務，租了「水原千鶴」當一日女友，沒想到後續和也發現千鶴不僅是同校同學，更是公寓鄰居，生活上緊緊相連的兩人便開始一連串故事。儘管《出租女友》劇情進展緩慢，但可愛女主角們還是讓作品於周邊、銷量上繳出不錯成績。

如今官方宣布《出租女友》動畫第四季製作確定預計會在 2025 年播出，特報影片中能看到女角們穿著泳裝展現好身材。而新遊戲《出租女友 ～水平線與泳裝女友～》則是完全原創故事，發行平台為 Switch 和 PS4，以夏天江之島作為舞台，描寫和也與五名女主角一起度過 7 天打工生活，更多詳細情報則會在 8 月 5 日發表。