快節奏踹人爽遊《憤怒腳》登PC　解鎖珍藏球鞋痛毆敵人

記者蘇晟彥／綜合報導

曾開發《伊始之地（Terra Nil）》的菁英開發團隊 Free Lives 操刀、世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 領軍推出的最新強檔《憤怒腿（Anger Foot）》 11日正式上架 PC，售價新台幣 408 元，打滿你的腎上腺素，準備好一一踹翻擋道的障礙。

在這款殘暴、致命的第一人稱「踹人遊戲」裡，以「憤怒腿」為名者將用他滿是火力的雙腿，狠狠打擊反烏托邦主義的爛地方，狗屎市（Shit City）。一群無情的匪徒將他心愛的 preemo 球鞋給偷走了，沒有任何事物能夠阻擋他搶回球鞋，誰都別想：即使這個行動可能將為狗屎市帶來翻天覆地的變化，並且最終得面對一切的主導者，邪惡部長（the CRIME MINISTER）。

踢擊為主的快節奏動作遊戲

《憤怒腿》事實上是一款極快節奏的第一人稱射擊遊戲，將槍枝的動力學擊打結合了各種飽含怒火的踢擊。踢破門、踹飛白癡們，在一系列緊湊、手繪美術且根據等級逐漸增加難度的關卡中，你需要「物理性地」將你的靴子不客氣地放到對手身上。

可解鎖的各種球鞋

透過完成各種挑戰以解鎖一系列獨具風格、帶有致命武力的腳上外觀，每一雙鞋都具有其獨特的打擊節奏和動作。蒐集越多球鞋珍藏，你將會得到更多對付狗屎市爛幫派的方法，要多狂野、多暴力，全都由你。

讓你心動動的動茲打茲

將你的耳朵洗乾淨，好好享受在狗屎市這塊犯罪溫床上進行你鮮明、火爆的報復同時，搭配著的重低音原聲帶。《憤怒腿》的遊玩體驗彷若一場對感官的全面突襲，用極致的暴力、視覺美學和讓你心頭震顫的狂躁樂曲，帶來摧毀一切的酣暢快意。