《煙雨江湖》三週年史詩聯動天之痕　童年遺憾「于小雪」現蹤跡

記者蘇晟彥／綜合報導

武俠手遊《煙雨江湖》 11日宣布，在迎來三週年之際，將與《軒轅劍參外傳：天之痕》進行聯動，人氣女主角「于小雪」將在江湖中現蹤，遊戲中也推出特殊的「天之痕限定聯動劇情」，讓不少玩家興奮直喊，「當年的遺憾可以完全嗎？」

▼煙雨江湖將推出「于小雪」。（圖／品牌提供）



隨著聯動夥伴「于小雪」的登場，遊戲中也推出特殊的「天之痕限定聯動劇情」、「聯動限定時裝－暮夕紅雪」以及「聯動頭飾跟家具」，而超人氣夥伴「桃花」也限時返場，大量的三周年慶典內容等待玩家體驗。

披霜伴雪，白髮濟世，全新《天之痕》聯動限定夥伴－于小雪

有著一頭秀麗的白髮，容貌清麗的于小雪自幼便具有治療傷勢的能力，雖生性害羞，但卻珍視友誼，有著一顆濟困扶危的心，善良的她即使意外來到了人生地不熟的江湖，依然不願意留下遺憾，拚盡自己的全力救下每一個痛苦的人。而小雪的天賦「月河流轉」也像是回應她的決心一般，讓小雪能夠在戰鬥中施展祕法庇護受傷的夥伴，同時增益全隊生命以及內力的回復，想必在小雪加入後，必定會給江湖帶來全新的氣象。

而隨著小雪的到來，聯動限定時裝「暮夕紅雪」、聯動頭飾「暮色花語」、聯動家具「神農鼎」也在這次三周年天之痕聯動中限時登場，其中限定時裝「暮夕紅雪」的焰紋十分搶眼，猶如一片紅雪入世，穿在小雪身上更是有截然不同的風格，整個人飄忽若神，英姿颯爽，各位大俠千萬別錯過了這次的整套史詩級聯動套裝。

白髮似雪，再濟蒼生－《天之痕》聯動限定劇情

在江湖中近來有個傳聞，峨嵋山落日時總是能傳來優美的琵琶琴聲，琴聲婉約如流水，卻又帶點憂傷。這些音樂是由一名美麗的白髮女子所彈奏，玩家發現這位少女名為小雪，她不清楚自己的來歷，也不知道為何會出現在這裡，但自從與她相見後，玩家就捲入了一場全新的江湖紛爭之中，也在與小雪一同突破各種困境後，逐漸揭開了這位白髮少女的神祕面紗。白髮少女身上似乎有著無數的謎團，等著大俠一一摸索，現在就前往江湖，與這位有著溫柔婉約的少女邂逅吧！

白雪飛花落江湖，三周年紀念網頁邀請你參與

除了遊戲內的全新聯動內容，還可參加三周年的慶祝網頁。小雪也特別出現在網頁中邀請大俠一同製作生日冰糕，送給在江湖奮鬥的活躍大俠以及日夜辛勞的江湖夥伴，製作冰糕後即可領取豐富獎勵，包含元寶、洗髓丹、順脈丹和功德鐵券等多項好禮。此外，官方也準備了一封信件給來自江湖各地的所有大俠，感謝大俠這三年以來的陪伴，也希望能夠將江湖中發生的所有回憶與感謝分享給一同闖蕩江湖的好友！