YOASOBI幾田莉拉、ano獻聲《DDDD惡魔的破壞》　導演揭選角原因

記者楊智仁／綜合報導

日本動畫電影《DDDD惡魔的破壞》改編自人氣漫畫家淺野一二O作品，同時找來日本天團 YOASOBI 主唱幾田莉拉、惡魔偶像歌手 ano 擔任主演迅速引起動漫迷熱烈討論。如今《DDDD惡魔的破壞》也已經在 7 月 10 日正式上映。

為何會選擇幾田莉拉、ano 兩位日本歌壇超人氣女歌手擔任配音，動畫導演黑川智之提到，「聲優徵選時有很多人參與，原作者淺野一二O希望選擇像隔壁班同學自然不造作、有些隨興和放鬆的聲音，因此最後相中兩人擔任聲優。」幾田莉拉、ano 片中身為好友，透過《DDDD惡魔的破壞》合作也磨出好交情，幾田莉拉就提到，「或許因為我們都是做音樂，一開始就默契滿滿，打戲所發出各種聲音都配合得很好。」ano 也強調因為是幾田莉拉，自己才能做到。

▼《DDDD惡魔的破壞》兩大超人氣歌手獻聲。（圖／翻攝自双喜電影）

先前台灣媒體跨海聯訪中，兩人互相分享小趣事，ano 爆料幾田有反差萌「常常會進錯房間」。由於電影講述世界末日，若是未來面臨這樣的一天，幾田說出心中願望，「吃一頓好吃的飯是最幸福的瞬間，希望和家人一起相處」，ano 則以兩人演唱電影主題曲〈絶絶絶絶対聖域〉舉例，「歌詞裡有說到，把想說的話都說出來，我覺得我應該會用開玩笑方式講著正經的話，表現出自己的內心。」《DDDD惡魔的破壞》前章、後章分別在 7 月 10 日與 7 月 24 日上映。

《DDDD惡魔的破壞》故事描述三年前的 8 月 31 日，「侵略者」巨大的母艦突如其來地降臨在東京，眼看這個世界即將迎來末日 。自此之後絕望漸漸地融入了日常生活，大大的飛碟盤旋於空中，今天也依然不變地持續環繞著世界，而在還沒有來到世界末日的此刻，小山門出、中川凰蘭這兩個高中女生的青春時代才正要展開。