Steam台灣付費暢銷榜：姐系成人作《夏色四葉草》衝上第二名

記者楊智仁／綜合報導

Steam 平台於 7 月 9 日公開台灣周度暢銷商品排行榜，近期伴隨著 DLC 的上市《艾爾登法環》本傳穩坐「付費項目」冠軍，DLC《黃金樹幽影》本周排名第三，6 月底上市的台灣紳士遊戲《夏色四葉草》則是一舉衝上第二名。

▼本周 Steam 台灣暢銷作品。（圖／翻攝自Steam）

《夏色四葉草》由《幸福的二人房》團隊 Connection 製作，目前 Steam 評價為壓倒性好評，也是近期芒果派對發行遊戲最佳成績。《夏色四葉草》是一款戀愛系互動遊戲，劇情描述身負千萬債務的你，在一間集團公司擔任職員，時常被派遣到各處執行各種業務，一次機緣巧合之下，上司靜子推薦你到集團宅邸擔任家政，不僅包吃包住還有豐厚薪資，但是沒想到…居住宅邸的主人居然是身材姣好三姊妹，這個夏季與三姊妹及上司共同度過臉紅心跳的同居生活。

《夏色四葉草》自 6 月 27 日上市至今，憑著社畜男主角成為家政夫的設定，結合 Live2D＋全語音以及各種小細節，加上臉紅心跳的事件與劇情、相當不錯的福利細節，至今遊戲有著 98% 壓倒性好評，還有超過 1700 多篇評論。《夏色四葉草》新發售期間有 9 折的優惠，活動時間已經進入倒數，有興趣的玩家不妨把握機會入手。