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藤本樹神作《驀然回首》票房飆破6億　全場起立：眼淚停不下來

記者楊智仁／綜合報導

《鏈鋸人》作者藤本樹所著短篇漫畫《驀然回首》是 2021 年 7 月在集英社的漫畫平台「少年Jump+」上發表單篇作品。改編為電影後今年 6 月底於日本上映廣受好評，推出 10 天票房超過 6 億日圓也榮獲雙周票房冠軍。

▼驀然回首。（圖／翻攝自采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia ）▲▼驀然回首。（圖／翻攝自采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia ）

《驀然回首》原作剛刊登就引起非常大的迴響，首日瀏覽量便超過 250 萬次刷新《少年Jump+》紀錄，作品還獲得「這本漫畫真厲害！2022」男性讀者票選冠軍。其改編電影於 6 月 28 日在日本上映 10 天觀影人數已達 36 萬，票房突破 6 億日圓；本周末 3 天更有 12 萬 9900 人進場，票房 2.2 億日圓榮登票房冠軍，台灣部分預計將於 8 月 1 日上映。

《驀然回首》先前在北美最大動畫展覽會「Anime Expo」首映後全場觀眾起立鼓掌，並感動落淚，近期不少網友也在推特上發表評價，「超神作！細緻刻畫出學生時期的矛盾、挫折與遺憾」、「後半段讓我哭到一度站不起身，畫面和配音表演都很棒，讓我沉浸在這個世界」、「即使是最微小的台詞和表情也深深觸動你的內心，只有透過動畫才能實現的表達方式令人驚嘆。」

《驀然回首》故事描述，擅長創作四格漫畫的小學生藤野，意外認識長期「家裡蹲」拒絕上學的京本，跟她一起在校刊上連載四格漫畫。藤野眼中，京本畫功遠遠優異於她，讓藤野在自尊心作祟下，將其轉化成自己成長動力，一路精進畫功到小學六年級，不料還是自認無法超越京本，導致放棄作畫念頭。畢業前夕，藤野在老師請託下，被交付轉交畢業證書給京本的任務，兩個性格相反的少女此時正式相會，因為對漫畫熱愛而結為好友。隨著歲月流逝，有喜有悲，但她們仍在彼此身後，或許回頭就又能重逢…。

關鍵字：驀然回首藤本樹

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