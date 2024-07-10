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Steam夏日骨折特賣會倒數一天　失眠治療神作《歐卡2》銅板價入手

記者蘇晟彥／綜合報導

Steam夏日特賣會將於11日正式結束，《ETtoday遊戲雲》整理近期玩家最推薦「沉迷百小時+骨折價遊戲」提供玩家最後「瘋狂買遊」。其中，近期口碑爆棚、在玩家間掀起巨量討論度的「歐洲卡車模擬器2」更被譽為用銅板價就可以耗費上百小時的神作，絕對要趁著這次1折入手。

▼《歐卡2》被譽為這次夏特必入手神作。

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歐洲卡車模擬器2（Euro Truck Simulator 2）　90% off　42元

在這次Steam特賣會中，《歐洲卡車模擬器2》（簡稱歐卡2）成為玩家討論度最高的遊戲，《歐卡2》為一款交通工具模擬遊戲， 由SCS Software開發，目前評價來到50萬篇、97%壓倒性好評。遊戲主要的進行方式就是「開卡車」，在廣闊無際的公路上接單賺錢，但由於非常擬真、再加上因為開卡車通常會遇到夜路，開著開著就會非常想睡覺，也被玩家戲稱「治療失眠模擬器」，有人開著開著就玩了超過數百小時，目前在夏特中來到42元的銅板價。

《大俠立志傳:碧血丹心》 33% off 204元

《大俠立志傳：碧血丹心》是一款開放世界武俠RPG遊戲，更是一款像素版江湖生存模擬器，站在一個初出茅廬的市井小人物視角，還原在江湖底層摸爬滾打最終脫穎而出的逆襲經歷。

《巫師三：狂獵》90% off 86元

是一款由CD Projekt開發並發行的動作角色扮演遊戲，改編自波蘭作家安傑·薩普科夫斯基的奇幻小說《獵魔士》，為2011年《巫師 2：王國刺客》的續作以及巫師系列遊戲的第三部正傳。玩家控制主角利維亞的傑洛特，以第三人稱視角在開放世界中遊玩。

《蔚藍山脈》（Celeste） 90% off 32元

 《TowerFall》創作者的又一力作，在這款劇情緊湊的平台遊戲中，玩家將扮演瑪德琳戰勝心中的惡魔，登上塞萊斯特山頂。勇敢面對數百個手工精心製作的挑戰、揭開深埋的秘密，並拼湊出這座山的奧秘。

《文明帝國VI》 95% off  89元

《文明帝國VI》是金獎《文明帝國》系列遊戲的最新力作。擴展你的帝國、發展你的文化、與歷史上最偉大的領袖一較高下。你的文明能禁得起時間考驗嗎。

此外，Steam也列出近期熱門遊戲排行榜，包含《艾爾登法環》、《星露谷》、《柏德之門3》、《潛水員戴夫》等等， 提供給玩家做「最後買遊」的參考依據，夏日特賣會將於7月11日正式結束。

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關鍵字：特賣遊戲夏日折扣熱門

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