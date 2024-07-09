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《鬼滅》五柱現身！「芙莉蓮、安妮亞」14大合影區高雄動漫祭開跑

記者楊智仁／綜合報導

觀光活動越來越多元精彩的高雄，當然不能少了每年都為南臺灣粉絲帶來各大強作與豐富新品的「2024高雄翻轉動漫祭」，7月19日 - 8月25日夢時代8F時代會館熱鬧展開。全台首次登場《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《Fairy Tail魔導少年 百年任務》場景，超強新番《膽大黨》人物搶先曝光14大動漫合影區、8款限定禮包、上千項動漫周邊、還有可愛《Lycoris Recoil 莉可麗絲》咖啡廳大扭蛋機，成為動漫迷暑假享受樂趣好地方。

▲▼高雄動漫祭。（圖／木棉花提供）

活動入口處規劃三部強作，《葬送的芙莉蓮》月光下擺出帥氣作戰準備姿勢的芙莉蓮、費倫、修塔爾克三人；動畫第三季持續熱播《關於我轉生變成史萊姆這檔事》技能發動的利姆路與最忠心的夥伴嵐牙；今年十月即將播出的超強新番《膽大黨》奮勇向前衝刺的主角小桃與厄卡倫，一起迎接大家的到來。

▲▼高雄動漫祭。（圖／木棉花提供）▲▼高雄動漫祭。（圖／木棉花提供）▲▼高雄動漫祭。（圖／木棉花提供）

全台首次登場《間諜家家酒》最新拍照場景，佛傑一家都換上休閒服飾出門採購，神情輕鬆愉快的洛伊德與約兒，手捧禮物安妮亞還有打上新領結的彭德，全家人幸福感滿點，現場更有3公尺高的彭德氣偶可以合照留念。蛇柱、岩柱、風柱、水柱、蟲柱在《鬼滅之刃 柱訓練篇》登場，難得和平時光中，開啟艱辛柱訓練，為鬼殺隊未來儲備戰力。睽違五年最新動畫篇章再開的《Fairy Tail魔導少年 百年任務》，看著全台首度曝光的納茲、露西、格雷、艾爾莎、溫蒂五人熟悉臉孔，準備再度感受熱血時刻。

▲▼高雄動漫祭。（圖／木棉花提供）▲▼高雄動漫祭。（圖／木棉花提供）

眾所矚目獲得高度期待《膽大黨》，小桃、厄卡倫、愛羅、寺仁，四位主角首次於翻轉動漫祭出場，要在幽靈與外星人來襲下，展開驚心動魄又歡笑不斷奇異冒險。《香格里拉·開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》陽務樂郎與遊戲中夥伴賽卡-０、亞瑟、追加鰹魚，以及愛姆露一起迎向更大挑戰。《葬送的芙莉蓮》芙莉蓮、欣梅爾、海塔、艾冉一同享受著旅途中難得粉色愜意時光，《進擊的巨人》、《轉生史萊姆》、《黑執事 -寄宿學校篇-》、《夜櫻家大作戰》、《WIND BREAKER 防風少年》、《異世界悠閒紀行～邊養娃邊當冒險者～》也都首次來到高雄帶來拍照場景。

▲▼高雄動漫祭。（圖／木棉花提供）

緊接著是八大強作禮包，剛播畢《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》第二季後半，再度出場展開華麗戰鬥的洛琪希老師，楚楚可憐又帶點羞怯的神情讓粉絲融化。《轉生史萊姆》帶來全新日式風格的原木御守鑰匙圈，跟可當靠墊、暖手枕、坐墊使用的多用途造型靠墊。LycoReco咖啡廳裡的大家以超可愛的Q版制服形象出現在新款馬克杯上，還有千束、瀧奈造型抱枕跟拍立得風劇照明信片組。

▲▼高雄動漫祭。（圖／木棉花提供）

《葬送的芙莉蓮》禮包中全新推出1000片拼圖，再加上芙莉蓮全彩抱枕、金屬鑰匙圈，時刻陪伴大家等候新一季動畫的到來。另外《獵人 HUNTER×HUNTER》、《進擊的巨人》、《間諜家家酒》、《刀劍神域》在這次2024高雄翻轉動漫祭中也都推出超值禮包，數量有限售完為止，喜歡的粉絲朋友要抓緊時間搶購。

▲▼高雄動漫祭。（圖／木棉花提供）▲▼高雄動漫祭。（圖／木棉花提供）

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》故事中主角們工作的「LycoReco咖啡廳」2024高雄翻轉動漫節中變身成大扭蛋機，四位主要角色錦木千束、井之上瀧奈、中原瑞希、胡桃都以咖啡廳制服的Q版造型，陪伴大家試試好手氣。這次大扭蛋機每抽300元，可以隨機獲得一項《Lycoris Recoil 莉可麗絲》特色商品，其中更有大扭蛋獨家商品，包括：A賞長型抱枕，正反面都有不同風格的千束，充滿朝氣地與粉絲作伴；B賞LycoReco咖啡廳風格和風短門簾；以及特賞隨機限定毛巾，兩款各有著千束與瀧奈多種服裝造型。

▲▼高雄動漫祭。（圖／木棉花提供）

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