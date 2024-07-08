總獎金30萬！街籃手遊《全明星街球派對》首屆官方賽事開跑

記者楊智仁／綜合報導

《全明星街球派對》首屆官方賽事「冠軍盃」正式開跑，本次賽事總獎金高達 30 萬元，邀請廣大台港澳玩家組隊參與。選手們可透過兩種管道晉級至菁英賽，眾多頂尖好手將在為期一個月的盛大賽事中，角逐總冠軍頭銜，賽事將於官方頻道進行轉播，讓玩家們一同觀賞選手們精彩對決。

本次「冠軍盃」賽事總獎金高達 30 萬元，且每一階段賽事都設有豐厚遊戲獎勵，包含冠軍盃限定背景、頭像與專屬榮譽稱號。玩家可報名【巔峰組】或【公開組】，將以不同的方式選拔，而兩組前八強的隊伍可晉級至冠軍盃【菁英賽】，爭奪首屆全明星街球派對「冠軍盃」總冠軍。官方將於 8 月 3 日公開組 16 強開始轉播，更多情報可以鎖定《全明星街球派對》官方公告與粉絲專頁。

【巔峰組】

報名時間：07/05 (五) 10:00 至 07/12 (五) 18:00 截止。

報名資格：歷史最高段位達【巔峰超巨】以上，年滿 15 歲的台港澳玩家。

報名方式：玩家可透過活動網頁報名。

比賽形式：取隊伍目前賽季巔峰星數最高數的 3 名成員，合計星數為排名依據。

【公開組】

報名時間：07/15 (一) 10:00 至07/22 (一) 18:00 截止。

報名資格：段位【傳奇巨星】以上，年滿 15 歲的台港澳玩家。

報名方式：透過官方 FB、官方 IG、遊戲官網、官方 DC 找到報名表單。

比賽形式：128 支隊伍以 BO3 單淘汰賽進行。

【菁英賽】

分為小組賽、準決賽、總決賽三個階段

小組賽：16 支隊伍會分成兩個組別進行 BO3 單循環賽，兩組別戰績前 4 隊伍晉級。

準決賽：8 支隊伍進行 BO5 單淘汰賽，前 4 隊伍晉級總決賽。

總決賽：4 支隊伍齊聚台北線下場館，爭奪總冠軍頭銜與高額獎金。