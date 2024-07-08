《傳說對決》BMG奪冠「回台願望曝光」　FMVP晏晏終於開口：想補眠

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》GCS（台港澳）賽區繼2020年後，在今年APL再度奪得世界冠軍，由剛成軍一年的BMG以4：1碾壓地主泰國隊，成功奪下640萬獎金及冠軍殊榮。在賽後接受媒體簡單訪問時，教練恩天也給出選擇邦尼的原因，而年僅17歲的FMVP得主晏晏也終於開口謝謝隊友，「拿下很開心，但其他隊友都玩得很好，回到台灣想要一直補眠」。

▼BMG拿下APL冠軍（圖／記者蘇晟彥攝）



BMG在冠軍賽中一改前天被泰國強權BRU以4：2帶走的頹勢，在擊敗FW後，最終以乾淨利落的4：1贏下冠軍，賽後接受訪問時，針對在第四局由Neil拿出「邦尼」這隻從未選的角色，教練恩天解釋，因為想要找一隻可以限制凡恩走位的英雄，曾經在團練看到對面使用，但Neil沒有玩過，算是一個有點冒險的決定。

FMVP則由17歲小將晏晏拿下，同時這也是他第一年職業年，與賽場上的果斷不同，私底下的他不管在賽後訪還是媒體訪問都非常靦腆，不過這次拿下FMVP，他也終於開口說，「沒有想到FMVP是我，其實隊友都表現得比我好，但拿到了就是很開心」，而回到台灣他第一件想做的事情就是睡覺補眠。

談起在今天多次果斷開戰、輔助隊伍贏下冠軍的冠俊，在前一場遇到FW時其實手感極差，出現許多關鍵失誤，他也告訴後勤團隊覺得自己的狀況很糟，但在隊員、團隊的鼓勵下，遇上BRU卻發揮出超優異表現，尤其是銀晝多次將敵人陣型打亂，被不少粉絲盛讚「冠軍賽真的很優異」，他也透露，在第一場7分鐘就贏下比賽時，其實大家都嚇到心想「我們有這麼厲害嗎？」最終延續這股氣勢，贏下了冠軍。

最後問起大家回台灣想要做的事，Neil在旁邊起鬨著，「我想要退休啦！」、可愛則是想要隊員一起慶功，楷勳則是非常想念台灣食物，想要去吃三媽臭臭鍋，冠俊則是想要開台跟粉絲互動。

▼凱撒路選手可愛也以穩定發揮深受粉絲青睞。

