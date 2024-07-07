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快訊／《傳說對決》睽違四年奪世界冠軍！BMG碾壓泰國640萬獎金入袋

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》APL 2024聯賽7日舉辦冠軍賽，由BMG再度對上BRU展開復仇之戰，爭奪賽區榮耀外，冠軍更將獲得20萬美金（約台幣640萬）。在經歷昨天失敗後，BMG在冠軍賽超常發揮，更創下7分鐘勝利的紀錄，以4：1的成績擊敗BRU，在成軍第一年就拿下APL世界冠軍及640萬獎金，同時也是台灣隊伍暌違4年，再度在《傳說對決》拿下世界冠軍。

▼BMG以4：1的驚人戰績擊敗BRU，睽違四年再度奪下APL賽事冠軍。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 傳說對決。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ APL,傳說對決 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ APL,傳說對決 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ APL 。（圖／Garena提供）

《傳說對決》APL賽事於每年年中舉辦，在今年最終四強中，GCS（台港澳賽區）分別有BMG及FW闖入，而AOG（越南賽區）及RPL（泰國賽區）則為一支戰隊。對此，在經過漫長賽事後，最終由GCS賽區BMG對上RPL賽區BRU，而對於GCS賽區而言，上次摘下榮耀是2020年，之後幾年狀況不穩定，再也沒有闖入冠軍賽過。

但在今年BMG從春季賽取得冠軍後，就一路高歌挺進，儘管曾敗給BRU，但在冠軍賽時卻超常發揮，以4：1的成績將BRU送下去，奪下2024年APL世界冠軍及20萬美金（約台幣640萬）獎金，最終FMVP也由BMG晏晏（YanYan）拿下。此外，選手將於7 月 8 日回國，官方也特別舉辦接機活動歡迎兩隻戰隊歸國。

Game 1 BMG勝

總決賽首場 BMG 針對本次 APL 狀態相當好的莉莉安 NuNu，由薩尼 Junnn 重點盯防。夜叉 Kawhi 在凱撒路靠著個人極限的操作單線貫穿 BRU 層層的技能與守備，最終在不到 8 分鐘的遊戲時長 BMG 便收下總決賽首場勝利。

Game 2 BMG勝

擁有選邊權的 BRU 來到紅方，雙方換邊再戰開局 BMG 再度從拉茲 NuNu 身上拿到首殺。雙方本場再度上演激烈的操作比拼，BMG 本場在今日狀態極佳的緋淚 Kawhi、森圖爾特 Kai 雙人帶領下多次擋下 BRU 的攻勢，最終儘管被 BRU 找到人數優勢的中路團戰機會，仍被 BMG 完成團滅。連下兩局的 BMG 在總決賽取得 2:0 的領先。

Game 3 BMG勝

連敗兩局的 BRU 本場仍舊選擇留在紅方。本場納克羅斯 Yanyan 與隊友在順風情形下利用分推不斷壓制 BRU 的地圖視野，狀態高檔的葉娜 Kawhi 與納克羅斯的配合屢屢造成 BRU 關鍵輸出位史蘭茲 Ligky 相當大的壓迫。最終 BMG 在三路高地皆已攻破，帶著兵線強攻 BRU 主堡終結比賽，3:0 來到了冠軍點。

Game 4 BRU勝

面臨退無可退局面的 BRU，遊戲前 15 分鐘遭到 BMG 多波進逼高地，甚至陷入三高地門戶全開的絕對劣勢。克萊斯 Acapae 與貂蟬 NuNu 在絕境情況下完成配合擋住 BMG 的攻勢；BMG 成員後續在凱撒陷落後始終得在人員不足的情況下，面對 BRU 不停歇的進逼。最終 BRU 歷經 20 分鐘成功守下一局，總比數由BMG 以 3:1 領先。

Game 5 BMG勝

手握冠軍點機會的 BMG 本場維持在藍方並且拿到了芽芽搭配兩個大坦克。BRU 雙邊趙雲 Littleboyz 與 亥犽 Ligky 本場多次嘗試透過操作尋找勝利的機會，但 BMG 在蘭鐸 Yanyan、卡芬妮 Kai 雙射手精彩的發揮搭配隊伍前排隔擋 BRU 的傷害，完全不給 BRU 機會。最終收下凱撒的 BMG 在高地攻陷最後 BRU 的主堡，以總比分4:1 捧起 APL 冠軍獎盃，也是 GCS 賽區自 2020 AIC 之後再度奪得國際賽的榮耀。

▼BMG 17歲小將晏晏（YanYan）首次參加APL世界賽就奪下冠軍，並拿下FMVP殊榮。

▲▼ BMG,傳說對決,APL 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：傳說對決APLBMG

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