「葬送的芙莉蓮 X 小熊餅乾」　芙莉蓮、勇者化身無尾熊超可愛

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》動畫旅程自 2023 年秋天展開引發熱潮，半年旅程大家跟著千年魔法使一起了解生命意義，作品的高人氣也帶動各種活動、聯名周邊持續推出。先前樂天小熊餅乾更宣布與《葬送的芙莉蓮》推出聯名商品，品嘗魔法的甜蜜滋味。

《葬送的芙莉蓮》動畫化前就擁有高人氣，去年 10 月 - 3 月更是討論度最高霸權，半年旅程中，粉絲們跟著芙莉蓮一起追尋生命意義、體驗各種邂逅、同時也欣賞到精彩絕倫魔法大戰，相信不論是與阿烏拉的對決，還是後半段一級魔法使考試篇都讓大家印象深刻。這次《葬送的芙莉蓮》與樂天小熊餅乾推出聯名商品組合分為「勇者一行人 ver.」與「芙莉蓮一行人 ver.」兩種套組，包裝除了附上單人滿版圖案之外，還有款式可以看到兩組成員化身為無尾熊，大鼻子以及耳朵配上角色們熟悉造型非常可愛，本次聯名套組即將在 7 月 9 日正式販售，有興趣的粉絲可以至官網查看。