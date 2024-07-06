周杰倫本人代言！《極速快感：集結》預登破15萬人

記者蘇晟彥／綜合報導

開放世界競速手遊《極速快感：集結》 5 日揭曉將由周杰倫擔任遊戲代言人，同時在遊戲中加入「周杰倫專屬的特別玩法」，玩家將可以於遊戲中一睹天王風采，官方也宣布事前預約超過15萬人參與，限量封測也同步展開中。

▼周杰倫本人擔任《極速快感：集結》亞洲區代言人。（圖／Garena提供）



亞洲天王周杰倫將擔任遊戲代言人，與遊戲進行深度合作，為玩家帶來多種主題玩法與豐富的合作內容。周杰倫的加入將為《極速快感：集結》注入更多魅力與熱血，玩家們將能在遊戲中體驗到周杰倫專屬的特別玩法，還可於遊戲中一睹天王風采。

隨著代言人揭曉，《極速快感：集結》也釋出了全新形象預告影片。影片中展現的高速競速場景與充滿節奏感的嘻哈音樂，邀請熱血沸騰的玩家們一起加入遊戲中，親身體驗這份速度與激情。

《極速快感：集結》延續經典 IP，並融入全新的開放世界玩法。在廣闊的 100,000,000 平方公尺地圖中自由探索和競賽。遊戲中不僅提供街頭追逐的經典飛車玩法，更在「熱力追蹤」模式中引入了雙陣營非對稱 40 人競技對抗。玩家不僅可以在城市中展開刺激的飛車大戰，還可在廣闊的開放世界地圖中與好友進行自定義對戰，隨時隨地與好友來一場刺激的競速。

隨著事前預約人數達成15萬，《極速快感：集結》現正展開限量封測！幸運獲得資格的玩家，將可搶先進入遊戲體驗，並有機會獲得豐富的遊戲周邊獎勵。

《極速快感：集結》雙平台預註冊火熱進行中，玩家可前往 Google Play 及 App Store 進行預先註冊。完成預約即可獲得 288 熱灣幣、煥心預約專屬時裝，以及 Porsche 718 Boxster GTS 專屬改裝等豐富獎勵。立即前往官方事前預約網站，鎖定這個讓你心跳加速的賽車世界。