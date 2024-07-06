《傳說對決》泰國BRU中路成神4場MVP　 4：2壓制BMG搶冠軍賽門票

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》國際賽事APL ６、7日在泰國曼谷舉辦四強賽，將在7日見證新一屆榮耀誕生，6日上半場先由勝部組GVS賽區#1 BMG 對上RPL賽區#3的BRU，最終BRU維持不敗氣勢，以4：2戰績將BMG擊敗，中路NUNU更是超常發揮，拿下4場比賽MVP，率先搶下冠軍賽門票，而BMG將落入敗部組，將在明天（7 月 7 日）繼續旅程。

▼《傳說對決》APL在泰國曼谷舉辦，BRU擊敗BMG率先拿下冠軍賽門票，NUNU（右一）更是拿下四場勝場的MVP。（圖／蘇晟彥攝）

被譽為兩大奪冠熱門的BRU跟BMG在準冠軍賽上交鋒，但在經過6局賽事中，BRU率先以4：2的戰績擊敗BMG，其中BRU中路NUNU更是在四場勝場中全拿下MVP，成為今天賽場上最亮眼表現，但BMG仍還有奪冠希望，將在明日進行敗部組冠軍賽，勝者才會進入最終總冠軍賽。

Game 2 BMG勝

本場比賽由 BMG 擁有選方權並選擇藍色方。BRU 開局把握陣容兩等消耗優勢頻繁嘗試打開 BMG 的線路防守，前期在地圖中下半部碰撞雙方各有所獲也同時紓緩遭遇壓制線路的壓力。最終BMG 在少打多爭奪凱撒中由凡恩 Kai 奇蹟般的搶到凱撒並配合隊友團滅 BRU 五人，BMG 取得這場 25 分鐘馬拉松大戰的勝利並將總比分扳平至1:1

Game 3 BMG勝

本場掌握選邊權的 BRU 選擇留在紅方。BRU 選出發育為主的中野輔組合搭配卡芬妮面對 BMG 的強開戰組合，但遊戲進入中後期隨著趙雲 Kawhi 裝備與被動成長，BRU 的 DPS 無法對他造成有效擊殺。BMG 掌握遊戲主動權並且祖卡 Yanyan 搭配趙雲對 BRU 打出關鍵擊殺順勢搭配兵線將本場比賽終結，BMG 連下兩局取得 2:1 的比分領先。

Game 4 BRU勝

延續前兩場的紅藍方，本場 BRU 以神力女超人 Kanashi 當作進攻箭頭幾度掌握 BMG 的進攻失誤與人員失位，在遊戲時間 10 分鐘便取得高達 4K 的經濟領先。BMG 正面的輸出對於 BRU 進場人員造成有效傷害；同時 BRU 整場對於視野的壓制也令 BMG 倍感壓力。全場 BMG 扛著近乎高壓的局面，最終 BRU 在拉茲 NuNu 關鍵的擊殺後續與隊友團滅 BMG 防守人員，雙方 2:2 再度戰平。

▼現場也有Coser與玩家互動、拍照（左起 「愛里-次元突破」、 令月、 「莫拉-靈煌劍」）。（圖／記者蘇晟彥攝）