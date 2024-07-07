「我推的孩子、艾莉同學」　盤點羚邦7月新番15部話題片單

記者楊智仁／綜合報導

7 月暑假來臨又是新番神仙打架的一季，羚邦這次代理15部動畫，由《異世界自殺突擊隊》小丑女打頭陣，《【我推的孩子】》霸權回歸，知名遊戲改編的《尼爾：自動人形Ver1.1a》與《天穗之咲稻姬》，傲嬌同學《不時輕聲以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》接下來就讓我們一起看看更豐富內容。

日本華納兄弟公司與WIT STUDIO合作推出的原創動畫《異世界自殺突擊隊》，改編自DC漫畫旗下知名天團「特殊部隊X」，然而他們更為世人熟知的名字是「自殺突擊隊」，由天眼局長官亞曼達華勒為了某些無法曝光在眾人面前的任務而秘密召集的特殊部隊，幾乎各個都是高譚市最窮凶惡極的壞蛋：小丑女哈莉奎茵、死亡射手、泥面人、鯊魚王與和平使者等人，在他們的身上置入炸彈之後，將他們推入劍與魔法的異世界大門，面對各種異世界具備魔法與魔力的生物，「自殺突擊隊」輸了會死，逃走也是死，究竟要解決什麼樣的事件才能回到原來的高譚市？賭上性命的狂野冒險將由此展開。

《午夜PUNCH》故事敘述全世界最大的影片投稿網站「NewTube」，網站裡有不少靠著經營自媒體營生的「NewTuber」，「真咲」原本是某知名少女團體的一員，卻因為經常控制不住脾氣而被原本所屬團體開除，人生陷入低潮的真咲卻在此時遇見吸血鬼「莉布」，兩人約定一起從谷底翻身，目標「100萬人訂閱」她們真的能辦到嗎？本作由2022年知名動畫《派對咖孔明》團隊製作，監督是本間修、白坂英晃負責系列構成，再次由P.A.WORKS製作動畫，真咲聲優為長谷川育美，莉布聲優則是菲魯茲‧藍，記得訂閱、分享與開啟小鈴鐺喔。

本季霸權動畫工房製作，赤坂あか原作，橫槍メンゴ作畫、平牧大輔監督《我推的孩子》終於迎來第二季「2.5次元舞台劇篇」，阿奎亞、有馬加奈、黑川茜三人決定參加《東京BLADE》演出，同時，阿奎亞也將與「劇團Lalalai」接觸，這個劇團曾經與其母親星野愛生前有著極大關聯，此舉讓阿奎亞距離找出親生父親與殺人兇手更近一步。第二季將有更多聲優加入，包括「東京BLADE」原作者鮫島亞枇子與舞台劇編劇GOA等角色，分別由佐倉綾音與小野大輔擔任聲優；本次的動畫主題曲將由GEMN負責演唱「ファタ－ル」能不能創造出如同YOASOBI主唱的第一季主題曲「アイドル」一樣高人氣，令人期待。

明明就不是後宮類型的動畫卻取了一個極度聳動的「後宮」標題，《模擬後宮體驗》是一部甜甜的純愛作品，一切只因同為話劇社的學長北濱瑛二想要成為受女生歡迎的男生，隨口說出「好想擁有漫畫一般的後宮戀情喔」身為同社團對他有愛慕之情的學妹七蒼凜決定化身各種不同性格的女生與學長相處，一個人扮演學長全部的後宮。她瞬間切換高冷、傲嬌、軟萌、文雅、小惡魔、撒嬌，各種面向讓北濱學長心情體驗瞬間忽冷忽熱。「我果然還是喜歡在學長面前演戲呢…。」北濱學長究竟喜歡哪一個她？要到等何時學長才能真正理解七蒼凜這個「角色」真正的心思呢？

聲演七倉凜的早見沙織將會有多種不同聲線的演出，同一集內要呈現多種難以捉摸又讓人心癢難熬的個性與音色，對她聲優的功力考驗極大，聲演北濱瑛二的岡本信彥，享受了後宮之福？還是各種心情三溫暖？本作是齊藤佑最初在2018年推特上推出每周更新漫畫，之後改在《月刊少年Sunday》連載，頗受讀者歡迎。

改編自佐藤真通的漫畫《這個世界漏洞百出》，故事敘述調查隊「王之探求者」的哈賈從龍的腳下救出少女妮可拉之後，妮可拉很嚮往哈賈每天充滿冒險與變化的生活，正當妮可拉提議想與哈賈一起旅行時，哈賈卻狠心拒絕了妮可拉，就在此時，妮可拉與村民們在他的面前不明原因地全身燃燒而死。

原來，這個世界是一款未完成的VR體感遊戲，包含哈賈在內的數名玩家因不明原因被困在遊戲裡無法登出回到原來的世界，哈賈只能靠自己的能力一次又一次地找出遊戲的漏洞與缺失並設法改正，其中一項工作就是確保這些該發生的劇情必須正常發生，卻想不到應該是NPC的妮可拉竟然在隔天重新出現在哈賈面前，跳脫死亡設定的妮可拉令哈賈感到震驚，或許她將成為哈賈導正這個VR體感遊戲的重要關鍵 ，於是妮可拉正式和哈賈結伴，展開一場除錯的冒險之旅。

《戰國妖狐 千魔混沌篇》改編自水上悟志執筆的原作漫畫，繼2024年第一季的「救世姊弟篇」後，由「千魔混沌篇」接續第二季的劇情。第一季的主角「迅火」暴走成為妖狐，並消失在人世間後，主角轉為身上寄宿著千之闇靈力的改造人類少年「千夜」，以及一心想要保護千夜的人類少女「月胡」。兩人遇見一心想要尋找妖狐迅火的小玉，一切考驗才要開始。製作團隊包括：導演相澤伽月，美術監督宮本實生；聲優包含：七海弘希、內田真禮、齊藤壯馬、木村良平、高田憂希等，動畫製作公司為WHITE FOX。

以綠之丘高中電影社為背景的《黃昏光影》，描繪男子高中生們青春戀愛物語。真央是熱愛電影電影社成員，他與獨來獨往的壽是室友，兩人相處融洽，他們有幾項約定，包括真央不會對外說出壽喜歡男生的秘密，壽也不會主動誘惑真央。但彷彿命運安排似的，壽將主演一部同性戀電影，並且由真央負責掌鏡，透過鏡頭，真央看見了壽前所未見的一面，一部探討同性之愛的電影讓兩人的關係迅速地開始變化…。《黃昏光影》的聲優陣容豪華，有松岡禎丞、內田雄馬、古川慎、中澤匡智等，改編自じゃのめ原作漫畫，渡部穩寬執導，由STUDIO DEEN負責動畫製作。

當你想對暗戀的人說情話卻不想被察覺時該怎辦？《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》改編自燦燦SUN所著的輕小說，故事敘述私立征嶺學園的日俄混血女學生艾莉，她擁有一頭絕美的銀色長捲髮，即使走在路上都是眾人矚目的焦點，冷若冰山的艾莉經常用俄語表現出她高人一等的傲嬌。另一方面，坐在她身邊每天上課毫無上進心的同學久世政近，經常會聽到她俄語的撈叨，艾莉開始覺得用俄語戲弄政近很有趣。

每當艾莉說完一串俄語之後，政近會問她，「啊？妳說什麼？」艾莉總會回答，「我只是說『這傢伙真蠢』」，看著艾莉露出誇耀勝利的笑容，其實政近一直聽得懂她剛剛說甚麼...。這個在全校學生心目中的女神，繼續在政近身邊用甜蜜俄語表現出嬌羞又傲嬌一面。《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》由伊藤良太執導與劇本統籌，執導過的作品包括《我推的孩子》、《式守同學不只可愛而已》，聲優包括上坂堇、天崎滉平，動畫由動畫工房製作。

《身為Vtuber的我因為忘記關台而成了傳說》本名田中雪的「心音淡雪」是大型Vtuber公司「Live - ON」旗下Vtuber，「Live – ON」手中擁有多名才華洋溢的人才，心音淡雪人物設定是「只會在淡雪飄零之日現身，散發神秘氛圍感的美女」，主打楚楚動人的清秀模樣。儘管隸屬大公司，她的頻道觀看人數卻甚是不理想，某日在結束直播後，她便一如既往地暢飲啤酒看其他Vtuber直播，因為一時失察而忘記關台，隔天宿醉一覺醒來之後的她突然發現自己成了大紅人，許多人把酒後失態的樣子上傳到網路，不但沒有掉粉反而收穫大批粉絲，從此放飛自我的她，一路衝上超人氣VTuber之路。《身為Vtuber的我因為忘記關台而成了傳說》原是七斗七的輕小說創作，由朝岡卓矢執導，聲優包括：佐倉綾音、小林優、水野朔等，動畫由TNK製作。

《魔王軍最強的魔術師是人類》出自羽田遼亮撰寫的輕小說，故事敘述能力超強的魔法師艾克竟然只在魔王軍裡擔任不死旅團的小小指揮官，事實上他的身分不僅僅只是冒充魔族的人類，還是帶著前世日本人記憶而轉生到這個世界的轉生人，從小被當成魔族養育的人類艾克，極力隱藏自己人類真實身分在魔王軍中存活著，他試圖以不流血方式為魔王軍攻城掠地，究竟他真正的目的是什麼？《魔王軍最強的魔術師是人類》由長濱亘彥執導，聲優名單為：福山潤、立花日菜、伊藤靜、石見舞菜香、和氣杏未等一流聲優，由studio A-CAT負責動畫製作 。

《為何我的世界被遺忘了》由細音啟創作的輕小說，故事敘述「所有人都不記得原本的世界了」一場由五大種族爭奪地表霸權的大戰，最後由英雄希德率領人類大軍獲得最後勝利，和平延續了百年，少年凱伊某日赫然發現他身處的世界被「改寫」了，支配地表種族從人類突然換成了龍族與惡魔，新的歷史呈現出人類大軍早在百年前就被無情擊潰，人類從地表贏家成了奴隸，至於英雄希德...沒這號人物。

這個彷彿平行時空中，更沒有人記得凱伊，而就在凱伊與應該在別史中不存在的「墳墓」中被囚禁的少女玲娜相遇後，他更確定自己的世界被「覆寫」了，為了奪回原來的世界，在這個沒有人類英雄的世界裡，繼承英雄之劍與高超舞技的少年凱伊，將向龍族與惡魔們發出挑戰，這個被世界遺忘的少年將展開奪回原本世界的作戰。《為何我的世界被遺忘了》由南川達馬擔任導演，聲優陣容為：千葉翔也、市之瀨加那、白石晴香等，動畫製作公司為Project No.9。

《尼爾：自動人形Ver1.1a》是改編自SQUARE EXIX的知名遊戲《尼爾：自動人形》的電視動畫。繼去年1月上架之後，經過一年半製作與等待，終於在今年7月由原班人馬推出動畫第二季，動畫製作是A-1 Picture，由益山亮司執導，聲優陣容依舊是觀眾最期待的石川由依、花江夏樹、趣訪彩花。故事延續第一季，時間是西曆5012年，突如其來的外星人與其「機械生命體」讓人類陷入滅絕的危機，僅存人類逃往月球，經過一段時間休養生息後，決心重返地球進行反攻作戰，但是彷彿無限增值的機械生命體使戰爭陷入膠著，人類派出最終兵器「寄葉部隊」人造人戰鬥員，抵達地球後，隊員「2B」與「9S」兩人一同執行多項任務，遭遇許多意想不到現象，新的一季中「2B」與「9S」又將面對什麼樣的困難險阻以及令人動容的故事，在這連一個真人都沒有的世界裡，卻處處充滿著人性與情感掙扎…。

本季畫風最特殊原創動畫，由知名聲優江口拓也擔任世界觀與角色設定的卡牌遊戲改編成的動畫「哎咕島消失的舔甜歌姬」。故事發生在某一個大洋上的「哎咕島」，島民們每天唯一娛樂就是沉浸在歌姬「世界終焉」迷人歌聲中「世界終焉，在誰的手中…。」然而，就在某一天安逸時光突然消失，歌姬…失蹤了。失去歌姬的哎咕島到處充滿「憤怒」與「猜忌」，各種陰謀與謠言四起，令小島上住民們終日惶惶不安；於是有人開始採取行動，一場以尋找歌姬為中心的「舔舔大戰爭」決定這座小島的未來與最終命運…。《哎咕島消失的舔甜歌姬》聲優包括：青山吉能、齊藤壯馬、芹澤優、西山宏太郎。

日本知名推理作家米澤穗信繼《冰菓》後又一被動畫化的推理作品《小市民系列》，故事敘述喜歡推理的高中生小鳩常悟朗，經歷一段痛苦際遇之後，竟發現同班同學小佐內由紀也有相似的際遇。為了追求「小市民」生活，建立了互助互惠的搭檔關係，這兩人追求寧靜高中生活的此時，面對日常生活中發生事件謎團展開挑戰，身為故事中的主人公，小鳩常悟朗也是一名擅長推理的偵探，一系列神秘故事將從他的視角出發，帶領觀眾進入「小市民」的推理世界。《小市民系列》由神戶守擔任導演，聲優包括：梅田修一朗、羊宮妃那、古川慎等，動畫由Lopin Track製作。

《天穗的咲稻姬》改編自知名遊戲，故事發生在以日本為原型虛構天界「雅那特」，女主角佐久名公主居住在這個和平的天界裡，從母親那兒繼承大量稻米與豐穰神名號，靠著進貢與母親遺產就足夠讓她維持自己神明地位，也讓她每天過著好吃懶做日子。某一天，幾名凡人因戰亂、飢荒，偶然間通過天浮橋進入天界，打破佐久名公主平靜日常生活，在驅逐這群飽受戰亂與飢餓折磨的凡人時，佐久名不慎摧毀儲藏供品倉庫，憤怒的主神神靈樹尊將佐久名與幾名闖入天界的凡人全部送往「日之惠島」，那裏因盤據大量鬼族而被稱為鬼島，樹尊下令她查明鬼族肆虐真正原因。

為了完成敕命，也為了自己與同伴三餐溫飽，佐久名放下身段，親自下田勞作、狩獵，漸漸體會身為豐穰神職責，赫然間她發現，這座島竟然是她父母當年相知相遇的地方。《天穗的咲稻姬》由吉源正行執導，聲優包括：大空直美、鳴海崇志、衣川里佳、矢野龍太、久保田光，動畫由P.A.WORKS製作。