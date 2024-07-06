【柯南30周年展】開跑！細數小五郎頸後麻醉針、六大展區搶先看

記者楊智仁／綜合報導

正於日本巡迴展出【名偵探柯南 連載 30 周年紀念展】，7 月 6 日起將於新光三越台北信義新天地 A11 盛大展出，無法前去日本的粉絲們，也有機會同步感受柯南 30 年來魅力。本次分為六大主題展區，現場超多話題限量周邊等著柯南迷們到來。

現場一進來就能看到青山剛昌老師特別繪製的柯南向台灣觀眾打招呼，緊接著等比柯南模型呈現在大家面前，象徵帶領粉絲進入 30 周年回憶隧道。六大展區部分：「CONAN‵s Word」重溫新一、小蘭、灰原、柯南各角色經典名言，「CONAN‵s Love」描繪新蘭、平次和葉等故事中各種酸甜戀愛元素，「CONAN‵s Mystery」錯綜複雜的暗號及死亡訊息等待破解，裡面還能看到苦艾酒、工藤有希子變身道具。

「CONAN‵s Justice」一起領會跨越生死的角色們心中所堅持的正義，另外「犯人大集合」、「阿笠博士開發道具」也忠實呈現，究竟小五郎這些年挨了柯南多少麻醉針，這次展覽可以一探究竟。緊接著「基德專區」、「青山剛昌老師特別展示室」及利用漫畫及各種光影投射而成「謝幕劇場」都值得大家仔細觀賞，從 1994 - 2023 經典篇章重現滿滿回憶湧上心頭。最後還有「台灣限定展區」，利用手電筒一起尋找答案，完成解謎還可獲得獨家設計「夜光小卡」。

【名偵探柯南 連載 30 周年紀念展】有著滿滿限定紀念商品，特殊日子裡安排柯南、怪盜基德現身會場，與粉絲相見歡，只要當天於展覽限定商品區消費滿指定金額，即可獲得拍照券。場外更規劃輕食區，提供消費者紅茶凍、咖啡凍及風味冷泡茶選擇，特別精選 3 組配對搭配梅子綠茶．青澀微酸口感，呼應高中生的青春戀愛滋味。共七款不同瓶身設定，消費紅茶凍及咖啡凍獲得專屬冷燙角色卡，購買飲品也可獲得 30 周年設計角色寫真卡，更多詳細資訊請關注曼迪傳播官網及粉專公告。