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「UNIQLO X 航海王」漫博展場服飾　25周年回顧魯夫冒險軌跡

記者楊智仁／綜合報導

時常與人氣動漫合作的知名服飾品牌 UNIQLO，每次參加漫畫博覽會都會在展場販售人氣商品以及帶來各種限量好禮。隨著 2024 漫博馬上將於 7 月 25 日 - 29 日台北世貿一館登場，UNIQLO 也宣布會在現場販售「航海王」、「我推的孩子」聯名服飾。

▼UNIQLO 漫博服飾。（圖／翻攝自UNIQLO）▲▼UQ。（圖／翻攝自UQ）

今年夏天 UNIQLO 就與「航海王」聯名在日本推出魯夫冒險軌跡，成人款式包含「夥伴、決心、二檔、挫折、重聚、共同戰鬥、四皇、新篇章」短 T；孩童款式也有「喬巴、美音、五檔魯夫、三兄弟」短 T，「TV animation ONE PIECE 25th UT」7 月 15 日於官網、實體店鋪及漫博現場同步販售，展場還有獨家印花 T 恤及托特包，消費更能獲得每日限量紀念扇。

▲▼UQ。（圖／翻攝自UQ）

緊接著是第二季剛播出引發熱潮《我推的孩子》，這次與 UNIQLO 合作服飾包含 「星野愛一生推、星野愛閃亮瞳孔、新 B 小町、阿奎亞 & 露比、〈IDOL〉兔子裝」短 T，預計 7 月 5 日正式發售，除了漫博買的到以外，獨家印花 T 恤及托特包以及每日限量紀念扇也不會缺席，更多詳情可以至 UNIQLO 活動頁面查詢。

▲▼UQ。（圖／翻攝自UQ）

關鍵字：UNIQLO航海王

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