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《怪獸8號》製作動畫續篇！自我維護最終戰後...大叔繼續守護世界

記者楊智仁／綜合報導

隨著 7 月到來，各大春番陸續告一段落，從上周末開始包含「鬼滅之刃、無職轉生、魔法科高中的劣等生...」等人氣作品都公開續篇製作的消息。作為春番熱門動畫之一，《怪獸8號》首季最終回播畢後也宣布日比野卡夫卡的故事還會持續下去。

《怪獸8號》由松本直也創作，連載於知名漫畫平台「少年JUMP+」，故事背景為受到怪獸侵略的世界，主角「日比野卡夫卡」是一名怪獸清潔工，他與兒時玩伴「亞白米娜」曾約定要消滅所有怪獸，然而長大後米娜成為防衛隊隊長，卡夫卡卻無法與她站在同一陣線。感到慚愧地卡夫卡在遇到新進後輩「市川雷諾」後重新點燃自己夢想，沒想到一次受傷住院期間，卡夫卡被神秘怪獸入侵，從而變成擁有強大力量的「怪獸8號」，由此展開「怪獸8號」保衛人類之戰。

▼《怪獸8號》動畫續篇製作確定。（圖／翻攝自 @KaijuNo8_O 推特） ▲▼怪獸8號。（圖／@KaijuNo8_O）▲▼怪獸8號。（圖／@KaijuNo8_O）

截至 2024 年 6 月，《怪獸8號》單行本已發行至第 12 冊，在「少年JUMP+」上點閱數更是超過 6 億次，實體漫畫銷售量亦超過 1,000 萬冊，今年 4 月改編為動畫後是不少人矚目的作品，經歷了人類與怪獸的自我身分維護戰後，怪獸與人類的戰鬥還在持續，官方也宣布《怪獸8號》動畫續篇製作確定，12 集尾聲亮相的日本防衛隊第 1 部隊隊長「鳴海弦」將由「內山昂輝」飾演。

▲▼怪獸8號。（圖／@KaijuNo8_O）▲▼怪獸8號。（圖／@KaijuNo8_O）

關鍵字：怪獸8號

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