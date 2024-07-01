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《我推的孩子》第二季開播倒數　主題曲公開揭「GEMN」真實身分

記者楊智仁／綜合報導

《我推的孩子》絕對是近年最火紅動畫，隨著春番陸續告一段落，《我推的孩子》第二季馬上就要在 7 月 3 日播出，日前官方也公開了第二彈最新宣傳預告，同時揭曉 OP 與 ED 主題曲演唱者，以及新團體「GEMN」的真面目。

▼《我推的孩子》。（圖／翻攝自@anime_oshinoko推特） ▲▼我推。（圖／翻攝自@anime_oshinoko推特）

《我推的孩子》首季在橫掃 2023 年許多動畫大獎之後，第二季馬上會在兩天後開播，成為今年夏天最受矚目的大作，日前官方公開最新預告以及主題曲情報，第二季故事圍繞著「阿奎亞、有馬加奈、黑川茜」進入舞台劇世界，神秘的演唱團體「GEMN」真實身分也終於揭曉，是由中島健人與黑暗系搖滾新星 Tatsuya Kitani ( キタニタツヤ ) 組成的雙人團體，這次他們將獻唱《我推》片頭曲〈Fatal〉。

片尾曲〈Burning〉由曾經演唱過《咒術》ED 的另類搖滾樂團羊文學獻聲，在最新預告中能夠搶先聽到歌曲片段。《我推》的橫槍萌果老師也在推特上發文，表示 OP、ED 作畫還有歌曲都讓人非常驚訝，請大家敬請期待。〈Fatal〉將於 7 月 4 日數位上架，片尾曲〈Burning〉則在動畫開播日 7 月 3 日當天推出。

關鍵字：我推的孩子

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