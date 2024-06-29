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統神回歸職業賽場首戰打輔助　FAK野輔換路2-0擊敗地獄豬

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》PCS 賽區今日 ( 6/29 ) 迎來焦點之戰，地獄豬在夏季賽經過三場比賽之後終於等到領袖統神 Godtone 的回歸。不過首戰面對前段班的 FAK 兩隊實力仍有差距，最終地獄豬 0-2 不敵對手，吞下這個賽季第四敗。

▼統神回歸職業賽場。（圖／翻攝自PCS） ▲▼統神回歸。（圖／翻攝自PCS）

經過一年等待，統神在 PCS 例行賽第四周回歸職業賽場，這次他是以輔助身分出戰。首場統神選出納帝魯斯，不過開局是 FAK 一面倒的壓制，上半部 1jiang 完成單殺後，7 分鐘小龍團 Kaiwing 鄂爾撞飛地獄豬野輔收下擊殺，緊接著一路擴展優勢，早早 FAK 就取得 8k 左右經濟領先，最終以 18-2 的人頭差率先拿下第一場比賽。

第二局比較令人意外的是 FAK 竟然野輔換路，打野 Gemini 去玩納帝魯斯然後輔助 Kaiwing 去玩豬女。這場雙方打得比較激烈，前面地獄豬努力咬住人頭和經濟，直到 18 分鐘發育很好的 1jiang 漂亮吶兒進場，空中翻到多人才讓比賽出現分水嶺。FAK 拿下巴龍後，地獄豬一度在高地前展開反擊，只不過經濟還是差太多，最終 FAK 以直落二拿下本場系列賽勝利。賽後 Kaiwing 訪問時談到今天換路原因，「打職業那麼久，我一直想在比賽中玩看看打野，最近終於得到隊員和教練的允許，有機會在比賽中完成這個夢想，我覺得蠻開心的。」 

關鍵字：英雄聯盟PCS統神地獄豬

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