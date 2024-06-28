PCS首次停電延賽主播「下半身畫面曝光」　粉絲嗨喊：比正賽還好看

記者蘇晟彥／綜合報導

PCS 夏季例行賽 28日由JT vs. WP及 CFO vs. PSG，但JT對上WP比賽才進行到第二場，突然大停電讓戰況中止，在等待無果情況下，最終官方決定延賽另行公告。但導播卻意外外流主播JR、賽評Chawy在等待過程中「下半身失蹤」的畫面，讓不少粉絲笑稱，「這比正賽還好看，是怎樣？」

▼主播下半身失蹤畫面流出。（圖／翻攝自PCS YouTube）



PCS夏季例行賽28日由JT vs. WP及 CFO vs. PSG，但卻遇到賽史上首次大停電，最後在無法解決的狀況下，比賽僅進行到第2小盤就宣布中止，官方表示目前比賽區域遭遇電力問題，我們正在努力排查中，比賽都將順延，詳細時間會再另行公布。

但遇到首次大停電，除了聊天室聊成一片外，導播卻意外Take到主播JR、賽評Chawy在台上等待的模樣，只見兩個人都將外套脫掉，滑著手機專注在自己的世界中，但就有粉絲發現Chawy很粗的那一條腿路出來，JR更是在起身運動時曝光自己下半身僅穿運動短褲，讓不少粉絲興奮直喊，「這畫面比正賽好看怎麼辦？」、「下半身都超休閒的耶」。而Section、湯米也在聊天室補充，其實大家下半身都穿得很休閒，反正攝影機都照不到，但這次的意外卻讓主播下半身裝扮流出。