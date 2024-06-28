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《洶湧海豚》限定禮服海豚娘登場　慶祝活動每日登入加碼

記者蘇晟彥／綜合報導

每週五就是要找海豚娘玩耍！由大宇資訊代理《洶湧海豚》（DolphinWave） 26日舉辦首屆錦標賽事「UJAJ Half Anniv.盃」，此為上市以來首個錦標賽事，將可以透過錦標賽取得限定海豚娘SSR伊澄桐利（派對禮服）；此外，上市慶祝活動進入後半，每日登入獎勵加碼，讓所有訓練家更能擄獲心儀UR海豚。

▲▼ 洶湧海豚 。（圖／大宇資訊提供）

此次期間限定錦標賽從6月26日~7月10日為止，透過活動可以兌換SSR伊澄桐利（派對禮服）。在錦標賽中，NPC的隊伍將作為對戰對手，在第一輪、第二輪、第三輪對戰以及決賽中出現，對手的強度會根據挑戰的錦標賽難度而有所不同，需要注意的是從第一回戰開始後，直到敗北前，都無法變更挑戰中隊伍編制的 Dolphin 和回憶。

另外，若在戰鬥中敗北，則直到通關之前的戰鬥，都無法再次將敗北隊伍中使用的 Dolphin 跟回憶編入出戰隊伍，但每場戰鬥獲勝之後，自身隊伍的HP值及護盾值都會根據各自上限值的一定比例進行恢復。

▲▼ 洶湧海豚 。（圖／大宇資訊提供）

《洶湧海豚DolphinWave》第一屆挑戰賽開始
活動時間為6月26日~7月10日為止，敵人是WIND屬性的S・H・U・G機器可奈大人。
挑戰賽是通過給予挑戰賽頭目大量傷害，挑戰取得最高傷害分數的活動，根據最高傷害分數，將可以獲得各種獎勵，盡可能給予大量傷害以爭取最高傷害分數！此外，挑戰賽活動舉行期間也將開啟專用的活動任務，通過參加挑戰賽來獲得各種獎勵吧！

「S・H・U・G機器可奈大人」的護盾值為12，因為耐久力低，如果使用有利屬性的話，在兩回合內破盾的話便能輕鬆擊敗它。此外，如果角色弱點武器的技能等級提升並且具有雙重攻擊技能的話，可以嘗試在開局一回合就達成破盾，但之後在四回合內擊敗對手會相對困難一些。因此，在兩回合達成破盾的策略會更為安全一點，建議以此為目標。

上市慶祝活動進入後半，每日登入獎勵加碼！在活動期間內登入每日將可以多領取50個蒼洋石，同時將推出推出三種包「1st Anniv.紀念！所屬區分UR海豚必中禮包」，抽取後，必定會從選擇的企業中獲得一名UR級的海豚，由於縮小了範圍，因此更容易獲得你心儀的UR海豚。

▲▼ 洶湧海豚 。（圖／大宇資訊提供）
 

關鍵字：洶湧海豚

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