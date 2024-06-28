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《航海王》真人版斯摩格腹肌炸裂帥到沒天理　網看IG哭爛：有小孩

記者蘇晟彥／綜合報導

《航海王》繼上一季大成功，再加上飾演索隆的新田真劍佑被評價為「帥到沒天理」引起更多討論。而在近日劇組公佈S2的重要演員選角，其中飾演海軍上校斯摩格的30歲演員卡勒姆·克爾（Andrew Callum Kerr）因為外型激似漫畫設定，加上跟斯魔格一樣腹肌炸裂，瞬間成為熱搜，但有網友就發現IG上面有嬰兒照悲鳴直呼，「好男人都這麼快結婚了嗎？」

▼卡勒姆·克爾（Andrew Callum Kerr）將在《航海王》第二季飾演海軍上校斯摩格。（圖／IG／@callum_kerr_1）

▲▼ 航海王,斯摩格,callumkerr 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《航海王》第一季成功引起轟動，官方趁勝追擊，在近日釋出第二季的相關內容，預計將進行至漫畫阿拉巴斯坦王國事件結束，因此Mr.家族重要成員以及克洛克達爾都將出現。其中，初登場於羅格鎮的斯摩格、達斯琪兄妹也在劇中享有高人氣，因此由哪位演員演出也格外受到關注。

對此，官方在26日公佈選角後，斯摩格及達斯琪分別由卡勒姆·克爾（Callum Kerr）及茱莉亞·雷瓦爾德（Julia Rehwald）飾演，兩位的高顏值在第一時間就受到關注，其中斯摩格在漫畫中更是各種好身材一覽無遺，不少粉絲也擔心演員會撐不起外型的表現，但公佈選角後卻發現卡勒姆·克爾完全就是斯摩格本人，不只身材炸裂好，在IG中一張叼著雪茄的照片超級還原，完全不輸新田真健佑的帥度。

但除了各種身材照外，粉絲翻光也發現其實 30歲的卡勒姆·克爾早就結婚，還育有一子，讓不少粉絲心碎，「好男人很早就被訂走了」、「我的斯摩格」。

▼第二季演員陣容。

▲▼ 航海王,斯摩格,callumkerr 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：航海王第二季選角斯摩格卡勒姆·克爾

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