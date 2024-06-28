苦等20年！經典視覺小說《月姬》繁中版登場　限定特典開箱

記者蘇晟彥／綜合報導

由傑仕登所代理發行的《月姬-A piece of blue glass moon-》於 27日正式發售，為慶祝苦等20多年終於迎來繁中版本，這次《ETtoday遊戲雲》也收到傑仕登邀請開箱繁中特典版，首批將加贈限定特典壓克力卡片，同時內裝設計將包含中文設定集，讓不少粉絲開心大喊，「有生之年系列太棒了！」

▼特典將分成三部分，外盒、美術設定集和限定特典壓克力卡片。（圖／記者蘇晟彥攝）



《月姬-A piece of blue glass moon-》是TYPE-MOON著名視覺小說《月姬》經過更加美麗深刻的視覺演出、音樂表現後蛻變重生的作品，日文版於2021年上市，收錄由愛爾奎特的「月姬」與希耶爾的「夜之虹」兩篇「月之表面」的劇情故事。

在經過將近20年迎來的繁中重制版，都讓不少粉絲興奮，而特典版將分成外盒、美術設定集以及特典壓力克板三個部分，外盒將以武内崇老師所繪製、搭配經典台詞「今晚的月色，居然這麼美麗…阿—我之前都沒有發覺。」，把拉回當年的劇情漩渦中；美術集部分也在封面貼上「劇透警告」，建議大家先通關後再來好好細細品嘗。

產品資訊

遊戲名稱：月姬 -A piece of blue glass moon-

遊戲原名：月姫 -A piece of blue glass moon-

遊戲類型：長篇視覺小說

開發商：TYPE-MOON

發行商：ANIPLEX

中文實體版發行：傑仕登股份有限公司

對應平台：Playstation 4、Nintendo Switch

發售日期：2024年6月27日發售預定

建議售價：普通版 NTD 1,690 / HKD 398

限定版 NTD 2,190 / HKD 518

遊戲人數： 1 人

遊戲語音：日文

支援字幕：日文、繁體中文、簡體中文、英文

年齡分級：限制級



▼內盒打開是以經典台詞作為設計的「武内崇特繪收納盒」。



▼美術集會牽扯到劇透，就留給大家自己品嘗。

