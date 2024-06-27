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《航海王》真人版第二季公布新角色　4特務演員曝光網讚還原度高

記者楊智仁／綜合報導

《航海王》真人版於去年推出引發超高熱度，在好評加持下，許多粉絲也紛紛敲碗希望續作能趕緊到來。目前《航海王》真人版第二季已經著手開始製作，Netflix 昨日也釋出第二季新加入的演員名單，包含了四位「巴洛克華克」成員。

▼《航海王》真人版。（圖／@onepiecenetflix推特）▲▼航海王。（圖／翻攝自@NetflixJP推特）

《航海王》真人版第一季上架八集，進度到最初五人海賊團魯夫、索隆、娜美、香吉士、騙人布集結完成的「東方藍」篇，儘管開播前不被看好，但作品自去年 8 月底上線後一掃大家疑慮，橫掃各國 Netflix 排行榜冠軍，成為近年動漫真人改編的最佳代表。日前官方公開第二季即將登場的巴洛克華克 4 名特務選角陣容，包跨「Mr. 3」、「Mr. 5」、「Miss 情人節」、「Mr. 9」分別交由 David Dastmalchian、Camrus Johnson、Jazzara Jaslyn、Daniel Lasker。

名單公布後在社群上引起許多討論，不少演員們都擁有高知名度，像飾演「Mr. 3」的 David Dastmalchian 就曾出演過「自殺突擊隊：集結、沙丘、黑暗騎士、奧本海默」等等，經過官方演員名單與角色對比後，許多粉絲都認為相當還原，接下來《航海王》真人版故事將會前往阿拉巴斯坦王國，就讓我們一起期待第二季的到來。

關鍵字：航海王航海王真人

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