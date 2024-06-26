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《亂馬1／2》宣布製作完全新作動畫！經典睽違32年文藝復興

記者楊智仁／綜合報導

《亂馬½》（日語：らんま1/2 ）是日本漫畫家高橋留美子的戀愛喜劇作品，後來陸續改編成動畫、遊戲都擁有高人氣，是不少觀眾心中的童年回憶。日前，官方正式宣布《亂馬1/2》將於 2025 年推出新作動畫，消息一出讓不少粉絲高喊「文藝復興！」

《亂馬½》是高橋留美子繼高人氣作品《福星小子》及《相聚一刻》後的又一部作品，日本國內單行本 38 冊漫畫銷售量超過 5000 萬本，1989 - 1992 年製作成電視動畫，如今依然常在許多電視台重播。故事描述「早乙女亂馬」是一名修習武學少年，因為修行時不慎落入「女溺泉 ( 娘溺泉 )」，遇到冷水會變成女孩，遇到熱水又恢復成男孩。結束修行，回到日本的亂馬才得知，他和父親的好友「天道家」三姊妹訂有婚約…，忽男忽女展開異想天開的搞笑格鬥故事。

《亂馬½》即使漫畫完結後人氣依然不減，不僅在日本本土，美國、亞洲、歐洲等地區都有眾多愛好者，讓日本動畫於 90 年代後紮根國外電視台起到很大的影響力。單行本漫畫已確認被翻譯為 15 種語言，在 20 多個國家地區流行著，被認為高橋留美子的代表作。如今《亂馬½》也確認推出新作動畫，更多詳細資訊預計將於 7 月 17 日 的官方直播發表。

關鍵字：亂馬1／2

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