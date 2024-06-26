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高人氣《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映　豪華特典台灣也能入手

記者楊智仁／綜合報導

人氣四格漫畫《孤獨搖滾！》以「陰鬱的人都給我去玩搖滾」為主題，描寫極度怕生的陰鬱少女後藤一里加入「團結Band」，和伊地知虹夏、山田涼、喜多郁代三位擁有獨特個性成員一起成長的故事。2022 年秋天播出動畫後，海內外獲得眾多粉絲支持，成為當年度最熱門動畫之一。此外，團結Band 所演奏音樂也廣為人知，為音樂界帶來深刻影響。

▼《劇場總集篇 孤獨搖滾！Re:》台灣即將上映。（圖／曼迪提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）

本次在動畫跟音樂兩方均華麗登場「團結Band」的故事，經重新剪輯電視動畫後，以兼具大銀幕及音響效果的劇場總集篇型式正式於電影院上映。繼日本之後，曼迪傳播確定 7 月 26 日在台灣、香港、澳門上映前篇《劇場總集篇 孤獨搖滾！Re:》，10 月 11 日上映後篇《劇場總集篇 孤獨搖滾！Re:Re:》，並準備日本國內上映時使用魅力入場特典，讓各地粉絲均有機會獲得。

▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）

《孤獨搖滾！》不僅作品劇情、角色設定值得討論，劇中樂團「團結Band」樂曲更是備受肯定，動畫播出後，主要角色聲優青山吉能、鈴代紗弓、水野朔、長谷川育美，以劇中樂團「團結Band」名義展開活動及舉辦演唱會，充份發揮音樂性跟歌唱實力，在《劇場總集篇 孤獨搖滾！》中，粉絲不僅能在大銀幕上看到角色們極具趣味的互動，更能盡情享受劇中豐富音樂演出！集結友情、成長、音樂、青春、幽默與感動。詳細售票辦法及觀影禮資訊將陸續公開，粉絲可以關注曼迪傳播官網及粉絲專頁公告。

▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）

關鍵字：孤獨搖滾

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