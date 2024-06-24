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美短跑王者掏「青眼白龍」全速前進！《遊戲王》加持奧運選拔奪冠

記者楊智仁／綜合報導

日本 ACG 產業風靡全球，就連運動界也有許多知名好手都是日本動漫的粉絲。近期，美國短跑好手 Noah Lyles 就在開賽前選手介紹時拿出知名卡牌「青眼白龍、黑暗大法師」引發全場歡呼，在《遊戲王》加持下，他也順利獲得選拔賽冠軍。

26 歲 Noah Lyles 為短跑項目的好手，曾於 2019 年卡達杜哈田徑世錦賽，分別摘下 200 公尺短跑以及 4x100 公尺接力項目的金牌、東京奧運 200 公尺獲得銅牌、2023 世錦賽更寫下 100 公尺、200 公尺、4x100 公尺接力三金精彩表現，持續刷新紀錄被視為「閃電」Usain Bolt 接班人。不僅如此，Noah Lyles 相當喜歡日本動漫，過去比賽時就曾使用《七龍珠》相關招式致敬，如今短跑王者又在場上帶來不同的表演。

▼Noah Lyles 拿出《遊戲王》卡牌。（圖／翻攝自推特）▲▼遊戲王。（圖／翻攝自推特）

本次奧運 100 公尺預賽中 Noah Lyles 在選手介紹時從腋下掏出了《遊戲王》知名卡牌「青眼白龍」嗨翻全場，緊接著跑出 9 秒 92 獲得預賽第一成績。半決賽 Noah Lyles 掏出另一張「黑暗大法師－艾克佐迪亞」同樣主宰賽場，最終 Noah Lyles 以 9 秒83 平個人最佳成績獲得選拔賽冠軍。至於為何會拿出《遊戲王》卡牌，原來是因為 Noah Lyles 與鉛球選手 Chase Ealey 約好，如果他在每一輪比賽中拿出《遊戲王》卡牌，身為《火影忍者》粉絲的 Chase Ealey 就會套上小李的負重腿套上陣。

關鍵字：遊戲王

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