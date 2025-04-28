ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《柏德之門3》補丁後續計畫曝光　執行長：不做DLC因為很無聊

記者黃冠瑋／綜合報導

由Larian Studios所開發的《柏德之門3》於先前宣布最後更新「8號補丁」後，吸引不少玩家重返遊戲，根據SteamDB顯示同時上線人數再度突破15萬。隨著補丁上線遊戲執行長Swen Vincke日前接受外媒專訪，其中談到《柏德之門3》後續是否會DLC計畫，對此團隊則是認為做DLC過於無聊並不會推出。

▼《柏德之門3》執行長稱將不會有DLC。（圖／翻攝自《柏德之門3》Steam）

▲▼《柏德之門3》執行長稱將不會有DLC。（圖／翻攝自《柏德之門3》Steam）

根據外媒報導，《柏德之門3》於2023年上市可說是轟動一時，一舉斬獲包括當年度最佳遊戲大獎等多個獎項，並使得開發商Larian Studios一戰成名。近日隨著8號補丁的最後更新遊戲執行長Swen Vincke接受了外媒專訪，淺談關於此款遊戲以及工作未來的發展，其中談到是否會為遊戲的熱度推出DLC計畫，對此他說明團隊認為比起推出DLC計畫更傾向於直接更新遊戲的內容，並且他也覺得製作DLC內容非常無聊，在製作過程中會消磨團隊的熱情。

Swen Vincke也進一步提到，就目前而言除了要讓玩家玩得開心以及取得商業上成功之外，團隊開發的熱情也非常重要，目前所採取不推出DLC作法會使得團隊非常快樂，因此決定不推出DLC計畫。但就玩家而言，我們不是沒想過要推出，可是基於熱情我們就會反過來詢問自己，「到底在做什麼」。

如今官方宣布將更新8號補丁（Patch8）到遊戲當中，並且強調將會是最後一次大型更新，也意味著《柏德之門3》宣告完成，因此團隊也將投入到下一份專案。對此Swen Vincke也稍微透露下一步將會是「Excalibur」計畫，預計打造一款大型的RPG新作，並且希望此款遊戲能勝過目前市面上所有遊戲大作。

關鍵字：柏德之門3DLC

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

推薦閱讀

RPG《魔女庭園》搶先開放試玩　「二剪流」打怪拯救庭園

前任天堂主管認為Switch 2新遊戲缺乏驚喜：這是極少見失誤

《柏德之門3》補丁後續計畫曝光　執行長：不做DLC因為很無聊

《惡靈古堡4重製版》慶祝影片出現「IX」　網嗨喊：RE9要來啦

日神人7分鐘速通「Switch 2 薩爾達」...裸裝挑戰工作人員都圍觀

《鬼滅之刃》合作UNIQLO推多款服飾　無限城主題再現兄妹羈絆

五條悟只排第六...日網萬人選「動畫最強角色」！史萊姆登頂

大谷翔平伴隨動漫經典曲登場！愛妻連兩年出手挺《JOJO》

現象動畫回歸《膽大黨：邪視》 5月全台限定上映...特典情報公開

《光與影：33號遠征隊》評分解禁92成大黑馬　外媒盛讚：一定要玩

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

前任天堂主管認為Switch 2新遊戲缺驚喜

日網萬人選「動畫最強角色」

《咒術迴戰》五條悟腰斬理由公開

《柏德之門3》補丁後續計畫曝光

日神人7分鐘速通「Switch 2 薩爾達」

《膽大黨：邪視》 5月全台限定上映

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

《鬼滅之刃》合作UNIQLO推多款服飾

《惡靈古堡4重製版》影片出現IX

《光與影：33號遠征隊》評分92

最新新聞

RPG《魔女庭園》搶先開放試玩！

前任天堂主管認為Switch 2新遊戲缺驚喜

《柏德之門3》補丁後續計畫曝光

《惡靈古堡4重製版》影片出現IX

日神人7分鐘速通「Switch 2 薩爾達」

《鬼滅之刃》合作UNIQLO推多款服飾

日網萬人選「動畫最強角色」

大谷翔平伴隨動漫經典曲登場

《膽大黨：邪視》 5月全台限定上映

《光與影：33號遠征隊》評分92

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366