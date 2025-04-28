《柏德之門3》補丁後續計畫曝光　執行長：不做DLC因為很無聊

記者黃冠瑋／綜合報導

由Larian Studios所開發的《柏德之門3》於先前宣布最後更新「8號補丁」後，吸引不少玩家重返遊戲，根據SteamDB顯示同時上線人數再度突破15萬。隨著補丁上線遊戲執行長Swen Vincke日前接受外媒專訪，其中談到《柏德之門3》後續是否會DLC計畫，對此團隊則是認為做DLC過於無聊並不會推出。

▼《柏德之門3》執行長稱將不會有DLC。（圖／翻攝自《柏德之門3》Steam）

根據外媒報導，《柏德之門3》於2023年上市可說是轟動一時，一舉斬獲包括當年度最佳遊戲大獎等多個獎項，並使得開發商Larian Studios一戰成名。近日隨著8號補丁的最後更新遊戲執行長Swen Vincke接受了外媒專訪，淺談關於此款遊戲以及工作未來的發展，其中談到是否會為遊戲的熱度推出DLC計畫，對此他說明團隊認為比起推出DLC計畫更傾向於直接更新遊戲的內容，並且他也覺得製作DLC內容非常無聊，在製作過程中會消磨團隊的熱情。

Swen Vincke也進一步提到，就目前而言除了要讓玩家玩得開心以及取得商業上成功之外，團隊開發的熱情也非常重要，目前所採取不推出DLC作法會使得團隊非常快樂，因此決定不推出DLC計畫。但就玩家而言，我們不是沒想過要推出，可是基於熱情我們就會反過來詢問自己，「到底在做什麼」。

如今官方宣布將更新8號補丁（Patch8）到遊戲當中，並且強調將會是最後一次大型更新，也意味著《柏德之門3》宣告完成，因此團隊也將投入到下一份專案。對此Swen Vincke也稍微透露下一步將會是「Excalibur」計畫，預計打造一款大型的RPG新作，並且希望此款遊戲能勝過目前市面上所有遊戲大作。