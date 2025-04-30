日出版社小學館編輯揭「薪資制度」：作品大賣不會反映在薪水

記者楊智仁／綜合報導

漫畫《地。-關於地球的運動-》漫畫編輯千代田修平，近日在 YouTube 上公開分享了他在小學館的工作方式與薪資制度引發討論，千代田表示，「小學館基本上沒有業績獎金制度，即便負責作品大賣，也不會直接反映在薪水上。」

▼千代田修平揭小學館薪資制度。（圖／翻攝自YT）

千代田修平是小學館旗下編輯，曾推動《地。-關於地球的運動-》、《日本三國》等多部人氣青年漫畫作品，出生於 1993 年現年 31 歲的他，畢業於東京大學，四年前他從《週刊Big Comic Spirits》轉調至漫畫應用程式「マンガワン」部門。此次千代田登場於「マンガワン」官方 YouTube 頻道「ウラ漫－漫畫幕後直擊－」，影片記錄漫畫編輯的一天。

從下午 1 點半上班開始，影片便全程跟拍，千代田首先以志工身份接待了校友訪問，接著對新進編輯進行指導，講解編輯的角色定位以及新連載作品的策劃方法。影片中除了介紹工作內容，千代田也坦率談及小學館的薪資制度，「小學館基本上沒有業績獎金制度，即便負責作品大賣，也不會直接反映在薪水上。」

對此千代田表示，「雖然有時覺得氣憤，但只要有一定水準的收入，我對賺大錢的慾望也沒有那麼強烈」，認為這樣的體制反而符合自己性格，他也坦承，若「真心想賺大錢就得自己出來獨立」，但當被問到為何仍選擇留在小學館時，千代田回答，「能獲得他人信任、被讚美，這些正向的情感才是我最大的動力」，無論是來自作家、同事或讀者的認可，都讓他持續前行。」