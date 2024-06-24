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復刻「寶可夢精靈球」3D悠遊卡網路開賣！經典紅白造型爆搶購潮

記者楊智仁／綜合報導

經典紅白球「寶可夢3D造型悠遊卡」過去就曾引爆搶購人潮，除了上周末於寶可夢中心復刻開賣之外，悠遊卡公司也另闢管道，6 月 24 日上午 11:00 開始於 APP 首頁開賣復刻版「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」，現貨 3,000 個寶可夢迷可要把握機會。

▼寶可夢造型悠遊卡。（圖／翻攝自悠遊卡公司官網、寶可夢中心）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自悠遊卡公司官網、寶可夢中心）

在寶可夢粉絲不斷敲碗下，悠遊卡公司於 6 月 24 日11:00 - 23:59 再次開放購買經典紅白球。2019 年官方推出首款經典紅白球寶可夢 3D 造型悠遊卡，開賣秒殺造成搶購熱潮，隨後陸續推出「高級球」、「超級球」、「大師球」、「豪華球」、「紀念球」等共 5 款超可愛的立體寶貝球造型悠遊卡，成為寶可夢迷敲碗想收藏一系列。這次悠遊卡公司「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」復刻最受歡迎的經典紅白球，更用心特別重新設計以透明盒包裝，增加收藏價值。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自官網）

想要搶先買到首波「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」的民眾，6月24日活動期間開啟悠遊付 Easy Wallet App，在首頁點按鈕【悠遊卡寵粉】即可進入販售頁，購買「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」，每個售價新台幣 429 元，限使用悠遊付結帳，並享超取免運費優惠。

如果沒有搶到首波商品，悠遊卡公司表示，「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」除了 6 月 24 日在 Easy Wallet App 首頁讓會員搶先購買現貨 3,000 個，25 日上午 11:00 起至 30 日 23:59 止開放於 7-11 ibon 機台、全家 FamiPort 機台、博客來悠遊卡品牌旗艦館限時開放預購。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：寶可夢精靈球

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