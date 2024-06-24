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網購中國製「吉伊卡哇」結果買到奇行種　造型完全不一樣網笑翻

記者楊智仁／綜合報導

人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣，其周邊也是非常搶手。不過先前有位日本網友在 AliExpress 上購買吉伊卡哇，結果送來的商品完全變成另外一個角色，幾乎可以說只有顏色一樣，圖片 PO 上網後也引起不少網友討論。

▼《吉伊卡哇》。（圖／翻攝自ngnchiikawa＠twitter、@Ayu_sioyakie推特）▲▼吉伊卡哇。（圖／翻攝自推特）

來自日本插畫家ナガノ（ nagano）筆下小可愛們，曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，膽小愛哭但溫柔的吉伊卡哇與好朋友小八貓、兔兔等夥伴看似辛苦工作討伐怪物，考取證照賺取收入的日常，背後卻有著與《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》、《約定的夢幻島》相似設定，包括等價交換、階級管理、暗喻的社會現象等，與可愛生物療癒外貌的高度反差，讓許多人產生強烈即視感掀起各族群熱烈討論，成為《吉伊卡哇》擄獲大量粉絲的魅力所在。

先前推特上一名網友就透過全球速賣通  ( AliExpress ) 購買中國製吉伊卡哇，沒想到商品寄來後並非圓圓可愛模樣，反而臉頰凹陷，身體比例也相當詭異，照片放上社群後目前已經吸引超過 778 萬次觀看，不少網友紛紛笑喊，「這是奇行種吧」、「強制勞動的後果嗎」、「快笑死，看起來像是丟到洗衣機洗過」。不過這款在 AliExpress 所購買商品並沒有經過授權，該推主提到自己是因為好奇心想看會送來甚麼東西，雖然最後結果讓人吃驚，不過稍微調整一下造型推主還是覺得蠻可愛的。

關鍵字：吉伊卡哇

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