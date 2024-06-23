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《柯南》安室透《航海王》薩波聲優換人　古谷徹出軌曾配多作品形象翻車

記者楊智仁／綜合報導

70 歲日本聲優「古谷徹」曾為多部知名作品配音擁有高人氣，沒想到先前他卻被日本八卦雜誌《週刊文春》爆料偷吃 37 歲女性粉絲，甚至要求懷孕女方墮胎，誇張行徑讓形象完全翻車。日前經紀公司發表聲明，表示古谷徹不會再擔任《名偵探柯南》安室透、《航海王》薩波配音。

▼古谷徹宣布辭退安室透、薩波配音。（圖／翻攝自推特）▲▼ 古谷徹。（圖／翻攝自推特）

現年 70 歲古谷徹配音生涯從很早就開始，10 歲時在《ローマに咲いた恋》首次配音演出、1966 年參演電視動畫《航海王子》為主角基德配音，就讀國中更主演動畫《巨人之星》星飛雄馬。來到大學古谷徹正式走上配音員道路，1979 年演出《機動戰士鋼彈》阿姆羅·雷，當初各種名台詞現在仍是粉絲間的話題，其他代表作還有《聖鬥士星矢》天馬座 星矢、《七龍珠》飲茶，近年則是《名偵探柯南》安室透、《航海王》薩波最為知名。

古谷徹過去曾獲得「第二屆富山敬獎、第四屆synergy獎、第13屆助演男優獎」，只是沒想到日前卻被爆料不倫小 37 歲女粉絲時間長達 4 年半，期間甚至對女方施暴，令女方懷孕後要求墮胎等離譜行徑。日前古谷徹再度發表道歉聲明，並辭退《名偵探柯南》安室透、《航海王》薩波配音，「對於長期支持的粉絲們，我背叛了你們的信任，讓大家失望、受傷，並玷污了自己的形象，無論道歉多少次都無法彌補我的過失。我也辜負所有相關人士信任，給大家帶來了極大困擾。我將用餘生來真心懺悔和補償。我已經做好了接受任何懲罰的覺悟。對不起。」

▲▼ 古谷徹。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：古谷徹柯南航海王薩波安室透

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