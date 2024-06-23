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《鬼滅》善逸＆伊之助聲優挑戰柱訓練！冰冷瀑布修行揭成果

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃 柱訓練篇》即將邁向尾聲，本季著重最強劍士「柱」過往刻畫，同時能看到鬼殺隊最終決戰前的刻苦訓練。不過除了動畫內的劍士們要訓練之外，近期《鬼滅之刃》推出聯動企劃，善逸＆伊之助聲優也親自去挑戰瀑布修行，後續兩人更分享這次特別修行的成果。

▼《鬼滅之刃》放送聯動企劃。（圖／翻攝自@kimetsu_off）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@kimetsu_off）

善逸、伊之助在《鬼滅之刃》中擁有高人氣，從第一季開始就跟著炭治郎斬殺惡鬼，面對強敵時也有精彩發揮，兩人聲優「下野紘、松岡禎丞」跟隨著「柱訓練篇」的步伐在聯動企劃中挑戰人生第一次的瀑布修行，地點在神奈川縣的南足柄市，兩位在擁有 44 年瀑布修行經驗「足柄仙人」指導下，確保能夠安全地修行。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@kimetsu_off）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@kimetsu_off）

在這個高度落差約 23 公尺、寬度約 5 公尺「夕陽瀑布」，下野與松岡剛到來時馬上被瀑布強大水流震撼，兩人首先進行修行前的淨化儀式，隨著仙人指導，下野和松岡帶著氣勢大聲喊叫進入水中，在比想像中更冷的水溫裡，他們忍耐著走向瀑布深處，就像接受柱訓練的鬼殺隊士，下定決心且成功完成任務，經過這次體驗下野感動地說，「這真的太厲害了」，松岡則笑著表示，「（花江）夏樹和鬼頭明里應該沒辦法做到」。除此之外兩人還感受到了「身體發熱」修行效果，深切體會到鬼殺隊士們所經歷嚴苛訓練。

關鍵字：鬼滅之刃

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