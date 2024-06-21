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不露臉歌姬Ado破天荒辦握手會　超獵奇方式衝上推特熱搜

記者蘇晟彥／綜合報導

「不露臉歌姬」Ado將於近期發售第二張個人專輯〈殘夢〉，並宣布將舉辦個人首場「握手會」，讓粉絲興喜若狂可以見到本人。但握手會形式公佈後，確定Ado將會藏身在箱子裡面，僅伸出手鑽出洞口與粉絲互動，超獵奇的登上日本推特熱搜、做成各種迷因，不少網友直喊「好想到現場體驗看看」。

▼Ado握手會示意圖。

▲▼ Ado

一直以來以不露臉、高亢歌聲受到粉絲青睞，在演唱《航海王劇場版：紅髮歌姬》主題曲〈新時代〉後，人氣更是來到巔峰的「不露臉歌姬」Ado三月才結束來台開唱行程，近日宣佈第二張個人專輯〈殘夢〉即將發售。而為了與粉絲互動，Ado首次舉辦「握手會」，讓不少粉絲訝異從不露臉的她難道這次要破例，又或者是透過人形看板進行互動。

但近日公佈實際握手會細節後讓不少粉絲笑翻，Ado將與往常一樣，躲在「箱子內」，將盒子挖出一個洞，粉絲必須將手伸進去洞裡面與Ado握手，在過程中完全不會看到本人、甚至連手的細節都不會看到，而在過程中也不能傳遞任何禮物、信件，同時也不能拍照、錄音。

示意圖出爐後讓不少粉絲朝聖，甚至登上日本推特熱搜，讓不少網友聯想到「真理之門」、「水獺握手」等等迷因圖，更加期待當天實際握手會後，有參與粉絲的心得。對此，有網友看完後就表示，「根本就是恐怖箱啊！」、「手進去應該不會斷掉吧（開玩笑）」、「Ado真的超有自己風格」

▼過程中完全不會看到本人身體任何一個部位。

▲▼ Ado

關鍵字：Ado

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