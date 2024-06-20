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真人版【我推的孩子】共八集11月開播！重現首集「胃痛」一幕

記者楊智仁／綜合報導

《【我推的孩子】》可說是 2023 年討論度最高動畫，並在全球都掀起熱潮。自從去年確定推出真人版後，今日稍早官方公開前導視覺圖、特報影像、製作小組名單等最新情報，《我推的孩子》真人版預計今年 11 月底正式推出。

去年春天掀起旋風的《我推的孩子》橫掃 2023 動漫獎項，YOASOBI 演唱主題曲「アイドル ( Idol )」更是引爆全球高人氣，光是 YouTube 官方 MV 已經來到 4.9 億點擊，第二季則馬上要在今年 7 月 3 日放送。而關於《我推的孩子》真人版企劃，由 Amazon 與東映共同擔任製作，影集部分預定全八集從今年 11 月 28 日於 Prime Video 全球獨佔推出，後續還有電影版會在 12 月 20 日上映。

▼《我推的孩子》真人版 11 月開播。（圖／翻攝自【推しの子】ドラマ&映画公式）▲▼我推。（圖／翻攝自【推しの子】ドラマ&映画公式）

演員名單部分，完美偶像星野愛由乃木坂46前人氣成員「齋藤飛鳥」飾演、阿奎亞由「櫻井海音」詮釋、露比交給「齊藤渚」、有馬佳奈則是「原菜乃華」飾演、MEM CYO 為「Ano」飾演、黑川茜交給「茅島水樹」詮釋。如今官方公開真人劇版預告，除了各角色在劇中造型曝光之外，星野愛閃耀舞台、戀愛實境節目，B小町組團、天橋救人、還有首集最令人胃痛的一幕彷彿聽到那句「我愛你們...不是謊言」。

▲▼我推。（圖／翻攝自【推しの子】ドラマ&映画公式）▲▼我推。（圖／翻攝自【推しの子】ドラマ&映画公式）▲▼我推。（圖／翻攝自【推しの子】ドラマ&映画公式）▲▼我推。（圖／翻攝自【推しの子】ドラマ&映画公式）▲▼我推。（圖／翻攝自【推しの子】ドラマ&映画公式）▲▼我推。（圖／翻攝自【推しの子】ドラマ&映画公式）

關鍵字：我推的孩子

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