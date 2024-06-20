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莉莉亞的靈感來源！《英雄聯盟》兔娘女巫「歐羅拉」遲到７年登場

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》 近日活動「爐火之心」中暗示下一位新英雄兔娘女巫「歐羅拉」即將加入召喚峽谷，Riot於日前舉辦夏日更新記者會時，完整揭露這位從7年前就開始出現在設計草稿中的英雄，同時歐羅拉也是「莉莉亞、賽勒斯」的靈感來源，根據官方解釋，歐羅拉將以單人線法師為設計，招式將以靈魂魔法貫穿，將帶領玩家一同穿越靈魂與現實的禁忌領域。

▼《英雄聯盟》新英雄歐羅拉招式出爐。（圖／Riot提供）

▲▼ 歐羅拉,英雄聯盟新英雄 。（圖／Riot提供）

設計師透露七年前歐羅拉的雛形就出來，礙於各種原因沒有推出，但歐羅拉的一些概念被沿用至莉莉亞、賽勒斯身上，作為他們的「靈感來源」，歐羅拉也屬於拉扯型的法師角色，主要會透過被動「精靈附體」造成3次攻擊後所獲得的跑速，來與敵人進行拉扯戰，在這一點設計上其實就有一點看到莉莉亞的樣子。至於主要攻擊手段Ｑ「二重靈咒」則有點像是剎雅的羽毛，可以兩段式的穿刺攻擊，這點就必須很考驗玩家對於角度的計算。

此外在位移技方面，跨越兩界（W）可以進入隱身模式，讓靈巧性大大的上升，最後在Ｒ「雙界合一」則是她最有趣的設定，將會展開一個Zone，在Zone裡面的敵人會受到緩速，而歐羅拉本人可以從球體的兩端直線移動一次，在球體內歐羅拉會常駐被動，讓敵人完全抓不到她的身影。但設計團隊也坦言，歐羅拉有點偏向中期發力的英雄，在前期會顯得較為弱勢、後期又會因為主要攻擊手段只有一招，必須很仰賴玩家的走位技巧。

最後針對為什麼會用兔子、女巫的設計概念來創造歐羅拉，設計團隊說，其實歐羅拉有一點代表「自閉症」的患者，在設定上她可以看到靈界、物質界兩種不同世界的物體，造就了她與其他人不同的角色形象，她喜歡空曠的房間、討厭一切混亂。在外觀上，用了許多比較誇張的特徵，例如高聳的耳朵、巨大的帽子，讓別人會忽略到她五官上的細節，創造出一種情感距離，想要藉此來展現她是一個可愛、又可畏的英雄。

▼歐羅拉設計圖。

▲▼ 歐羅拉,英雄聯盟新英雄 。（圖／Riot提供）

跨界靈使　歐羅拉背景介紹

歐羅拉出生於弗雷爾卓德的阿姆村，是來自布瑞尼部落的梵斯塔雅人，從小就擁有特異能力，能夠看到靈界與物質界之間的界幔。因此緣故，歐羅拉與同儕顯得格格不入，轉而尋找精靈作伴。為了深入了解靈界，歐羅拉下定決心離鄉背井，在弗雷爾卓德四處遊歷。

「我能同時眼觀靈界與物質界。」

有次在幫助當地的精靈時，歐羅拉結識一位被遺忘的半神「鄂麒」（或稱「赫斯特爾」）並與之結為好友，也找到新的目標：變得更強來幫助這位朋友。
 

▲▼ 歐羅拉,英雄聯盟新英雄 。（圖／Riot提供）精靈附體（被動）

歐羅拉使用技能和普攻對同一敵軍造成傷害3次時，會對其造成魔法傷害，並召喚精靈附在自己身上，進入精靈模式，增加跑速和治療量，持續3秒。

 ▲▼ 歐羅拉,英雄聯盟新英雄 。（圖／Riot提供）二重靈咒（Q）

朝某一方向發射一道靈咒能量波，對命中敵軍造成魔法傷害，並以靈力標記敵軍。
重新施放：終結靈咒，收回靈力，能量穿越敵軍時造成魔法傷害。

▲▼ 歐羅拉,英雄聯盟新英雄 。（圖／Riot提供）跨越兩界（W）

朝某一方向跳躍。落地時跨入靈界，並進入隱形狀態和精靈模式，持續數秒。
參與擊殺敵方英雄可重置此技能的冷卻時間。

▲▼ 歐羅拉,英雄聯盟新英雄 。（圖／Riot提供）靈異逆躍（E）

發射一道精靈魔法波，對範圍內的敵軍造成魔法傷害和緩速效果。
施放時，歐羅拉會稍微往後跳。

▲▼ 歐羅拉,英雄聯盟新英雄 。（圖／Riot提供）雙界合一（R）

發射一道靈力波，對敵軍造成魔法傷害和緩速效果。
該區域會與靈界融合，讓歐羅拉進入強化精靈模式，可以隨意從該區域的一端移動到另一端。
嘗試離開區域的敵軍會受到魔法傷害、緩速效果，並被推回區域的中心。
 

關鍵字：英雄聯盟

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