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在吉卜力公園《龍貓》皋月和梅的家煮飯！造景完成度超高網熱議

記者楊智仁／綜合報導

對於喜歡宮崎駿動畫的粉絲來說，2022 年所開放的吉卜力公園絕對是朝聖必經之地，超多設施及造景讓大家可以沉浸在吉卜力的世界之中。其中《龍貓》電影內的名場景「皋月和梅的家」近期在日本推特上引發討論，原來是因為工作人員竟然真的在裡面煮飯，讓大家對造景的超高還原度感到驚奇。

▼「皋月和梅的家」。（圖／翻攝自@ghibliparkjp推特）▲▼龍貓。（圖／翻攝自@ghibliparkjp推特）

吉卜力公園位在日本愛知縣長久手市的愛·地球博記念公園，園區內分成「吉卜力大倉庫、DONDOKO之森、青春之丘、魔法故鄉、魔女之谷」等五大區，在這裡能看到《神隱少女》無臉男、湯婆婆的館長室、《魔法公主》山獸神、《天空之城》機器人兵等經典場景，當然《龍貓》皋月和梅的家也不會缺席，不過令人驚訝的是，部分造景除了外貌還原之外，竟然真的能夠使用。

▲▼龍貓。（圖／翻攝自@ghibliparkjp推特）

先前吉卜力公園官方帳號發布一則貼文提到，休園日期間工作人員們在「皋月和梅的家」廚房用家裡火爐煮飯，同時附上實際生火的照片，該消息一出吸引許多網友關注，不少人驚訝的表示，「原來這些造景是真的可以用」、「用心藏在細節中」、「我也想實際體驗看看這個景點」、「如果推出實際烹飪的主題餐點一定很有趣。」

關鍵字：龍貓吉卜力公園

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