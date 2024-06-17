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《怪獸8號》推出首款遊戲！日本防衛隊大戰怪獸場面魄力亮相

記者楊智仁／綜合報導

松本直也所創作漫畫《怪獸 8 號》自 2020 年開始連載，作為「少年Jump+」代表作品平台閱覽次數超過 6 億次，其改編動畫於 4 月放送也引起不少討論。如今 Akatsuki Games 宣布將與東寶、Production I.G 共同推出《怪獸8號》首款改編遊戲。

《怪獸 8 號》與《SPY×FAMILY 間諜家家酒》同為近年少年 Jump+ 代表作品，漫畫在日本累計發行量超過 1300 萬部，故事背景為受到怪獸侵略的世界，描繪負責討伐怪獸的「日本防衛隊」日比野卡夫卡與夥伴故事。《怪獸 8 號》前期劇情憑著人類大戰怪獸的精彩畫面呈現、主角隱藏身分關鍵時刻變身所帶來震撼受到許多好評，動畫目前播到第 10 集，如今改編遊戲也要跟著登場。

▼《怪獸 8 號 THE GAME》。（圖／翻攝自@Kj8_TheGame推特） ▲▼怪獸8號。（圖／翻攝自推特）▲▼怪獸8號。（圖／翻攝自推特）

這次的《怪獸 8 號 THE GAME》預計為手機 ＆ PC（Steam）遊戲，目前官方釋出第一彈視覺海報及宣傳影片，PV 內能看到受到怪獸摧殘的日本市區，為了保護大家，變身成「怪獸 8 號」的卡夫卡、琪歌露、雷諾、米娜、保科挺身而出大戰怪獸，畫面以 3D 畫面呈現魄力十足。至於詳細遊戲類型、推出時間與內容則有待官方進一步公告。

▲▼怪獸8號。（圖／翻攝自推特）▲▼怪獸8號。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：怪獸8號

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