雷／《無職轉生》爆最大規模戰鬥　震撼場面、劇情反轉登推特趨勢

記者楊智仁／綜合報導

《無職轉生》是近年異世界轉生相當知名的作品，第二季後半自 4 月開播以來經過多集鋪墊後迎來高潮，第 22 話「雙親」爆發動畫最大規模戰鬥，流暢且震撼的激鬥場景可說是把緊張及壓力呈現到極致，再加上最終的反轉結局...相信對許多粉絲而言是一個很難入睡的夜晚。

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《無職轉生》對於親情描繪一直都相當深刻，第二季後半魯迪與保羅深入迷宮拯救下落不明的母親，終於在結晶之中找到失去意識的塞妮絲，然而擋在大家面前的則是擁有強大能力的九頭龍，隨即一場死鬥正式打響，懷抱著「死也要救出母親」的信念，魯迪與保羅父子聯手衝向巨龍，空中揮舞利劍、熊熊燃燒烈焰，經費爆炸戰鬥場景讓觀眾們看到起雞皮疙瘩。眼看九頭龍馬上就要倒下，殘存攻擊突然間衝向魯迪，為了守護家人保羅奮不顧身把兒子踢開...，魯迪活了下來、塞妮絲也成功拯救出來，但是深愛著家人的保羅卻只能留在迷宮當中。

6 月第三個禮拜日剛好是日本父親節，然而令人胃痛的結局讓粉絲們感到相當難過，而《無職轉生》也衝上日本推特趨勢第一。對於第 22 集經費爆炸的畫面呈現網友們也紛紛給予「神回」好評，儘管如此，激烈死鬥過後留給大家的將是個相當惆悵的夜晚。

▼《無職轉生》第 22 話【雙親】。（圖／翻攝自@mushokutensei_A）