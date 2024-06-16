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《寶可夢》聯名廚具可愛登場　皮卡丘茶壺、鑄鐵鍋超有特色

記者楊智仁／綜合報導

深受大人小孩喜愛的 IP《寶可夢》自 1997 年推出以來風靡全球，每次只要有新活動、系列商品總是吸引粉絲們強烈關注。近期法國老牌餐廚具廠牌 LE CREUSET 就推出了《寶可夢》風格聯名廚具及餐具，結合皮卡丘、精靈球等特色非常可愛。

▼寶可夢聯名廚具。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）

這次「寶可夢 X LE CREUSET」抱持大人帶領孩子走進廚房體驗烹飪樂趣概念推出一連串商品，像是「寶可夢茶壺、 寶可夢琺瑯鑄鐵鍋具」以超人氣皮卡丘為基底設計，大面積黃色外型以及黑色剪影可以看到皮卡丘圍繞著茶壺一周奔跑，且加熱效率良好；鑄鐵鍋部分則有皮卡丘可愛的尾巴，而且鍋蓋採用精靈球造型，不僅可愛而且能夠料理多項食物。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）

接著看到「寶可夢琺瑯鑄鐵淺底鍋」，黑色外型下以閃亮白色線條描繪出寶可夢輪廓，一共 23 隻寶可夢陪伴粉絲們現實中一起烹飪。後續餐桌上常見的像是「精靈球造型餐盤、大師球造型餐盤、寶可夢剪影小餐盤、馬克杯、陶瓷碗」 上頭小火龍、傑尼龜、妙蛙種子、皮卡丘、卡比獸剪影清晰可見。官方也表示此為第一彈聯名預計今年 7 月 17 日發售，接下來還有第二彈系列準備在 11 月推出。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Le Creuset「Pokémon Collection」）

關鍵字：寶可夢

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