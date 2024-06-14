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《鳴潮》3000萬活動遭爆破　秒跪全送網友傻眼：炎上商法？

記者蘇晟彥／綜合報導

由由《戰雙帕彌什》開發商庫洛遊戲所打造的開放世界作品《鳴潮》，在上線後受到玩家熱烈討論，全球遊玩人數飆升，但就在近日，下載量突破3000萬時，官方特別舉辦「炎上活動」，將從留言的人中「抽10位」贈送10抽券，讓不少玩家怒噴直喊「3000萬人抽10人？你搞笑啊？」而官方也秒道歉更改成「全部玩家都贈送」，但仍有不少玩家認為官方在玩「炎上行銷」，透過大規模討論鞏固人氣。

▼《鳴潮》再次炎上。（圖／翻攝自 鳴潮官方粉絲專頁）

▲▼ 鳴潮

《鳴潮》在5月份上市，不到一個月全球下載量達到3000萬，更被玩家譽為「第二代原神殺手」，尤其近日角色吟霖登場後，營收一度飆高超過原神，但就在下載量突破天際、值得慶賀的時候，官方也趁勢推出贈禮活動，只要追蹤官方粉絲專頁、留言＠好友，就從裡面抽出「10位」贈送10抽券，讓不少玩家看了傻眼，「3000萬人只抽10個人？」而負面聲浪隨即在粉專上爆破，不少人認為官方超沒誠意，瞬間變成大型炎上現場。

而不久後，官方緊急宣布將贈送全部玩家10抽券，儘管平息了玩家怒火，但不少玩家也質疑，這麼沒有Sense的活動官方營運人員在推出時不會先思考一下嗎，甚至有玩家認為，這麼快就作出回應，是不是想透過炎上商法炒人氣，希望遊戲在推出活動前能夠思考玩家的想法，不要賺了這麼多卻小氣到氣走玩家。

關鍵字：鳴潮原神

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