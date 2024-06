《魔戒》外傳動畫劇照、上映日曝光　聖盔·鎚手之女超美亮相

記者楊智仁/綜合報導

《魔戒:洛汗人之戰》(英語:The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)是一部 2024 年美日合製動畫奇幻電影。日前於安錫國際動畫影展上,官方宣布作品將會在12 月 13 日起北美上映,同時釋出多張先行劇照。

▼《魔戒:洛汗人之戰》。(圖/翻攝自@LotR_JP)

《魔戒:洛汗人之戰》動畫製作 Sola Entertainment 開發、《攻殻機動隊》神山健治執導,Jeffrey Addiss 和 Will Matthews 共同編劇,「魔戒三部曲、哈比人電影系列」編劇 Philippa Boyens 擔任顧問。該片改編自 J·R·R·托爾金創作奇幻小說《魔戒》,為《魔戒電影三部曲》前傳,講述 183 年前傳說中的洛汗第九任國王「聖盔·鎚手」以及聖盔谷堡壘的故事,片長約 2 小時 30 分鐘。

搶先公開劇照當中觀眾們可以一睹洛汗國皇室成員面貌,及本部動畫電影的畫風,其中又以鎚手之女赫拉 ( Héra ) 最受到矚目,美麗外型還有拿著劍的堅毅眼神令人驚艷。Philippa Boyens 提到,「我們將賦予 Hera 更豐富的故事,身為戰事之王的女兒,需要履行公主傳統職責『嫁給某個人』,故事中她將陷入身分的自我懷疑,同時又必須保護聖盔谷與她的子民。」