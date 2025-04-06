JUMP大作來襲、日常療癒《mono女孩》矚目！回歸線娛樂4月新番

記者楊智仁／綜合報導

動畫代理商 「回歸線娛樂」4月新番來襲：《WITCH WATCH 魔女守護者》、《使人誤解的工房主～關於原英雄隊伍的雜役人員， 實際上除了戰鬥能力外全是SSS的故事～》、《mono女孩》、《忍者與殺手的兩人生活（暫）》、《外星人姆姆》、《Summer Pockets》、《愛有點沉重的暗黑精靈從異世界緊追不放》、《快藏好！瑪琪娜同學!!》以及《神統記》，從日常到奇幻、從怦然心動的戀愛到熱血沸騰的戰鬥集結。

《週刊少年Jump》人氣魔法喜劇《WITCH WATCH 魔女守護者》動畫正式登場，動漫迷熟悉的致敬梗，加上節奏明快的漫才吐槽，四月新番矚目焦點。故事描述修行中的冒失魔女妮可，與身為鬼之後裔的兒時玩伴乙木守仁展開爆笑同居生活。守仁以使魔身分守護妮可，天天忙著收拾她魔法惹出的麻煩，隨著使魔夥伴接連加入，原本就不平靜的生活越發脫序。本作出自《SKET DANCE》、《彼方的阿斯特拉》作者篠原健太之手，自連載起就話題不斷，不僅拿下「下一部人氣漫畫大賞」與「最想動畫化作品」雙榜第2名，主題曲更邀請日本天團 YOASOBI 演唱〈Watch me!〉。

無自覺的最強主角，展開低調卻無敵的冒險，《使人誤解的工房主～關於原英雄隊伍的雜役人員，實際上除了戰鬥能力外全是SSS的故事～》描繪表面戰力低落、實則是戰鬥以外全滿級的「反向六邊形戰士」克爾特，被英雄隊伍嫌棄逐出後，一邊打工一邊意外展現驚人才能，接連救人、救城，甚至救國——而他本人始終渾然不知。誤會與奇蹟交織的奇幻物語正式開幕！榮獲「AlphaPolis奇幻小說大賞」讀者獎肯定。

用360度鏡頭重新看世界，是否也能喚回那份熱愛呢？《mono女孩》講述攝影社成員雨宮紗月，在學姐畢業後失去拍照熱情，因友人鼓勵重新拿起相機，展開與三位性格迥異的少女，在山梨縣取材與拍攝的日常旅程。本作由人氣四格漫畫《搖曳露營△》作者 あfろ打造，延續他擅長描繪少女群像與慢活步調的風格，舞台也設定在熟悉的山梨縣，還可見《搖曳露營△》角色驚喜客串，廢萌、療癒又帶點百合氛圍，是あfろ筆下又一部溫柔動人的青春之作。

《Summer Pockets》是一段關於「不希望夏天結束」的故事，鷹原羽依里為了整理外婆遺物，獨自來到鳥白島，與四位個性迥異的少女相遇——有人追逐蝴蝶、有人守著燈塔，每段邂逅都像陽光灑落般閃閃發亮。Key 社經典美少女戀愛遊戲《Summer Pockets》，時隔 7 年終於動畫化，同步宣布改編漫畫，將於集英社少年漫畫平台《となりのヤングジャンプ》展開連載。那個曾經不願結束的夏天，將再次以全新形式回到我們眼前。