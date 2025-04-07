Switch 2性能大升級《文明帝國7》團隊超滿意：具備中階電腦水準

記者楊智仁／綜合報導

任天堂 Switch 2 相較前一代主機的硬體升級，獲得《文明帝國7》執行製作人 Dennis Shirk 的高度讚賞，對於能在 Switch 2 上體驗遊戲，Shirk 感到相當興奮，甚至將其畫面與效能比喻為「中階等級 PC」。

▼《文明帝國7》大讚 Switch 2。（圖／翻攝自Steam）

《文明帝國7》已於 4 月 2 日 Nintendo Direct 發表會上確認將登上 Switch 2。該作原於 2 月登上多平台（包含原版 Switch），做為這款 4X 策略系列最新作品，引入了不少新機制，例如重新設計的時代系統，以及可自由組合文明與領袖的功能。除了遊戲內容有所提升外，而對於任天堂即將推出的新主機，Shirk 認為將帶來諸多好處。

根據先前報導，Switch 2 搭載的 Nvidia Tegra 晶片，使其圖形效能為原版 Switch 的 10 倍，而 Shirk 在接受 GameFile 記者 Stephen Totillo 訪問時，更進一步表示，Switch 2 效能表現讓開發團隊得以讓遊戲「看起來像中階 PC」，他也補充「我們對 Switch 2 的效能感到非常滿意」。

《文明帝國7》今年 2 月初發售後獲得媒體普遍正面評價，玩家反應則較為分歧，多數批評集中於移除過往作品中深受喜愛的功能，而 Switch 平台更是出現明顯效能問題，如閃退、回合間等待時間過長等，甚至有玩家表示得避免選擇大地圖或太多文明來開局，以免推到主機極限。不過，《文明帝國7》可以「隨身遊玩」這一點仍深受玩家喜愛，因此若 Switch 2 能帶來效能上的明顯提升，勢必會獲得熱烈歡迎。