受川普關稅影響...美Switch 2售價恐飆近2萬元　分析師曝關鍵

記者楊智仁／綜合報導

美國總統川普實施全球性「對等關稅」政策，遊戲大廠任天堂（Nintendo）也受到波及，原訂於下周開放的 Switch 2 新主機美國預購計畫臨時喊卡，不僅如此，根據外界預測，川普高額關稅可能使 Switch 2 在美國售價突破 600 美元 ( 約 19,871 台幣 )。

▼任天堂於Switch 2主機價格恐受影響。（圖／記者蘇晟彥攝）

川普政府公佈一項新的進口商品政策：對所有外國進口產品徵收 10% 普遍關稅，還有「對等報復性關稅」，川普聲稱這些國家在貿易方面對美國構成不公平競爭。這些措施包括對中國徵收 34% 關稅、台灣 32%、對越南（Switch 2 大部分製造地）最高徵收 46%、對另一個任天堂供應來源柬埔寨則徵收 49%。

任天堂先前在發表會上宣布，新主機定價為 449.99 美元（約台幣 14,625 元），代表作《瑪利歐賽車世界》實體版則為 79.99 美元（約台幣 2600 元），若與主機綁定購買可享優惠。然而根據外媒報導，MST Financial 分析師 David Gibson 去年就提到，「Switch 生產目前約有 50% 已轉移至越南，預計 Switch 2 將進一步提高越南生產比例。」

美國消費科技協會（CTA）更估計，這些新關稅可能讓遊戲主機價格上漲數百美元。但目前已簽署成法的關稅政策，將導致更嚴重漲價情況，且不僅限於 Switch 2——從 PC 遊戲掌機到其他主機如 PS5，以及實體遊戲片、周邊配件，甚至食物、能源與衣物等基本生活所需品都將變得更昂貴。

但正如川普以往所作所為，很難判斷這項關稅政策是否真的會長期實施，還是僅為對貿易夥伴施壓的談判手段，同時也有可能 Switch 2 之所以定價 450 美元，是任天堂為了吸收部分潛在關稅成本所做的預先調整。今年初，任天堂據傳已試圖將盡可能多的 Switch 2 出貨至美國，以躲避貿易戰帶來的最壞衝擊，但預估僅約不到百萬台。