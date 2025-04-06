ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

受川普關稅影響...美Switch 2售價恐飆近2萬元　分析師曝關鍵

記者楊智仁／綜合報導

美國總統川普實施全球性「對等關稅」政策，遊戲大廠任天堂（Nintendo）也受到波及，原訂於下周開放的 Switch 2 新主機美國預購計畫臨時喊卡，不僅如此，根據外界預測，川普高額關稅可能使 Switch 2 在美國售價突破 600 美元 ( 約 19,871 台幣 )。

▼任天堂於Switch 2主機價格恐受影響。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

川普政府公佈一項新的進口商品政策：對所有外國進口產品徵收 10% 普遍關稅，還有「對等報復性關稅」，川普聲稱這些國家在貿易方面對美國構成不公平競爭。這些措施包括對中國徵收 34% 關稅、台灣 32%、對越南（Switch 2 大部分製造地）最高徵收 46%、對另一個任天堂供應來源柬埔寨則徵收 49%。

任天堂先前在發表會上宣布，新主機定價為 449.99 美元（約台幣 14,625 元），代表作《瑪利歐賽車世界》實體版則為 79.99 美元（約台幣 2600 元），若與主機綁定購買可享優惠。然而根據外媒報導，MST Financial 分析師 David Gibson 去年就提到，「Switch 生產目前約有 50% 已轉移至越南，預計 Switch 2 將進一步提高越南生產比例。」

美國消費科技協會（CTA）更估計，這些新關稅可能讓遊戲主機價格上漲數百美元。但目前已簽署成法的關稅政策，將導致更嚴重漲價情況，且不僅限於 Switch 2——從 PC 遊戲掌機到其他主機如 PS5，以及實體遊戲片、周邊配件，甚至食物、能源與衣物等基本生活所需品都將變得更昂貴。

但正如川普以往所作所為，很難判斷這項關稅政策是否真的會長期實施，還是僅為對貿易夥伴施壓的談判手段，同時也有可能 Switch 2 之所以定價 450 美元，是任天堂為了吸收部分潛在關稅成本所做的預先調整。今年初，任天堂據傳已試圖將盡可能多的 Switch 2 出貨至美國，以躲避貿易戰帶來的最壞衝擊，但預估僅約不到百萬台。

關鍵字：Switch 2川普關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

推薦閱讀

晴空塔 ✕《名偵探柯南》4月開跑　柯南駕滑板飛越東京高空

《藥師少女的獨語》第二季續播！豪華主題曲一天破百萬觀看

受川普關稅影響...美Switch 2售價恐飆近2萬元　分析師曝關鍵

《羊蹄山戰鬼》加入鎖鏈、雙刀　女主化身鬼面展開復仇

索尼推《最後生還者2》PC重製祭祖　外媒狂吹比1代「好一百萬倍」

《決勝時刻：現代戰域》第三季佛丹斯科回歸　官方喊話：有彩蛋

海洋清潔《Spilled！》獲好評　官方喊「每賣一份就捐款給WDC」

現象級動畫回歸！《膽大黨》第二季5月全球搶先特映

川普關稅衝擊再+1！　任天堂宣布：暫停美國預購Switch 2

「柯南」青山剛昌經典作！《真・武士傳YAIBA》新動畫4月放送

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

索尼再推《最後生還者2》祭祖

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

外界憂美Switch 2售價恐飆近2萬元

《羊蹄山戰鬼》加入鎖鏈、雙刀！

《新楓之谷》x《鬼滅之刃》合作

《藥師少女的獨語》豪華OP破百萬觀看

任天堂Switch 2 首次實機亮相！

《決勝時刻》第三季佛丹斯科回歸

Nintendo Switch 2 台灣價格公開

《真・武士傳YAIBA》動畫4月放送

最新新聞

晴空塔 ✕《名偵探柯南》4月開跑

《藥師少女的獨語》豪華OP破百萬觀看

外界憂美Switch 2售價恐飆近2萬元

《羊蹄山戰鬼》加入鎖鏈、雙刀！

索尼再推《最後生還者2》祭祖

《決勝時刻》第三季佛丹斯科回歸

海洋清潔《Spilled！》獲好評!

《膽大黨》第二季5月全球搶先特映

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

《真・武士傳YAIBA》動畫4月放送

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366