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微軟旗下Zenimax傳罷工風波　宣告「兩年談判」破裂

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟旗下遊戲開發公司ZeniMax於2023年因疫情影響，員工開始試圖與微軟爭取更好的待遇，對此雙方談判了將近兩年，然而經過協商仍無法取得共識並宣告破裂，ZeniMax Media也宣布旗下包含知名開發公司Bethesda在內的所有團隊將進行罷工，以此告訴微軟公司不會因此妥協。

▼ZeniMax與微軟兩年談判宣告破裂。（圖／翻攝自Xbox官網）

▲▼ZeniMax與微軟兩年談判宣告破裂。（圖／翻攝自Xbox官網）

根據CWA（Communications Workers of America，美國通訊工人協會）指出，由ZeniMax Media以及旗下相關公司所組成的工人聯合會，經過投票後，以94%壓倒性票數，贊成授權公會代表發起罷工。對此公會成員Skylar Hinnant表示，「我們不畏懼利用工會力量來確保我們能夠繼續製作出色的遊戲，我們也希望能與微軟簽訂一份公平尊重的合約」。另一個工會成員Zachary Armstrong也表示，「工資過低已導致許多人暫停了生活，因為收入無法跟上現在的物價成本，公司應該給予我們公平的工資，如果無法接受，我們就會向微軟展示我們的勞動是多麼寶貴」。

事件的起因其實是ZeniMax Media與CWA進行合作，試圖於2023年疫情之後向微軟爭取更好的工作待遇，包含更高的薪水、工作環境改善、解決缺少遠距辦公選項，以及未經通知就同意外包來取代內部品質管理工作。對此公會成員兼助理測試員Aubrey Litchfield表示，「我們的內部承包商一直在領取最低工資，沒有任何福利，包括沒有帶薪病假。由於財務狀況不確定，工人們選擇不生孩子」。同時CWA也提出了對微軟做出不公平勞動指控，會讓馬里蘭州、德州的 CWA 工會也罷工一天，從此可見工人們的決心，也代表著將近兩年的談判已宣告破裂。

另外ZeniMax Media旗下Bethesda擁有多款遊戲IP的發行權，包含《上古卷軸系列》、《異塵餘生系列》、《星空》等，《毀滅戰士：黑暗時代》也即將在5月15日發售，不清楚是否會受此影響而延後發售。

關鍵字：微軟ZeniMax

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