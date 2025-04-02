馬斯克被女兒嗆《鬥陣特攻2》太爛　不相信《流亡黯道2》技術

記者黃冠瑋／綜合報導

特斯拉執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）過去遊玩《流亡黯道2》時，就因為操作太好反而被系統判定有開掛嫌疑，因而讓許多人發現全球首富居然有這麼多時間沉迷於遊戲世界。近日馬斯克的女兒Vivian Jenna Wilson接受採訪，提到馬斯克明明在《鬥陣特攻2》玩得很爛，不敢相信他是《流亡黯道2》頂尖玩家。

▼馬斯克不僅會《流亡黯道２》，還是《鬥陣特攻2》玩家。（圖／翻攝自twitter／@elonmusk、@PlayOverwatch）

Vivian於日前接受了實況主Hasan Piker訪問，談關於「Vivian Jenna Wilson目前所擁有的一切」，其中提到她在12歲時，馬斯克就已經有玩《鬥陣特攻2》，只不過是處於銅牌階段，但Vivian和她雙胞胎Griffin Musk的牌位都比爸爸高，因此馬斯克時常會找他們組隊打競技模式（牌位），但Vivian覺得馬斯克只是想靠著他們把牌位代上去而已。

其實這已經不是第一次知道馬斯克會打遊戲，像是過去馬斯克就透露自己在《暗黑破壞神4》全球排行榜上排名第19名，《流亡黯道2》也算是頂尖玩家，他曾一度因為「操作過快」而斷線，被系統判定有開掛嫌疑，因為每分鐘操作次數（APM）是遊戲判斷作弊的常見依據，但他強調並未使用任何巨集工具。

後續Vivian也透露，當時她主要是玩半藏，牌位也已爬到銀牌，而馬斯克則還是處於銅牌階段，並且吐嘲馬斯克，「玩得非常爛，不相信爸爸居然是《流亡黯道2》頂尖專業玩家」，並且還補充一句，「為什麼要假裝呢?就算不是遊戲玩家也關係，不需要像《一級玩家》裡首席執行官一樣」。